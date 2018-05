A Manfredonia tornano le Social Media Lesson – speciale food&drink

Di:

Manfredonia, 04 maggio 2018. La concezione del cibo è profondamente cambiata. Ormai non è più soltanto una fonte di nutrimento, ma è diventato un’esperienza sensoriale completa, che coinvolge non solo il palato, ma anche gli occhi. Per questo non esiste uno strumento migliore dei social network per comunicare alla propria audience l’identità visiva dei propri piatti.

Noi di Comunica-creative company, dopo il successo della prima edizione, abbiamo allora deciso di riproporre l’appuntamento delle “social media lessons”, approfondendo il tema del #food & #beverage marketing. Un territorio che si candida ad essere turistico non può prescindere da un’offerta complessiva di livello. Come sempre ci affidiamo a docenti di altissimo livello e per questa volta toccherà a Veronica Frison, food blogger specializzata nel social media marketing applicato alla ristorazione.

Founder di Cucinopertescemo, tiene workshop dedicati ai ristoratori e agli operatori del turismo che desiderano applicare innovazioni al proprio lavoro, sviluppando al massimo le potenzialità del proprio Brand.

Il corso è indirizzato agli operatori della ristorazione, operatori del turismo e appassionati di cucina che hanno la necessità di ampliare e mutare la propria offerta concedendo l’occasione ideale al proprio Brand di vestire abiti diversi da quelli abituali. Una nuova modalità di narrazione della propria attività basata su uno storytelling specifico per il settore del food and beverage da diffondere sui maggiori social media. Il corso è rivolto anche ai professionisti del marketing, del copywriting e ai freelance, nonché neolaureati e food manager che intendono allargare i margini delle proprie competenze nel settore del food and wine communication.

