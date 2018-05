IL SINDACO MIGLIO FIRMA IL DECRETO

San Severo. Il prossimo martedì 15 maggio sarà ufficialmente inaugurato a San Severo, in via Guareschi, il Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale. La cerimonia, cui hanno assicurato la propria presenza alte cariche istituzionali, si terrà alle ore 9,30: saranno presenti il Capo della Polizia Prefetto dott. Franco Gabrielli, il dott. Franco Roberti, già Procuratore Capo Antimafia, il Prefetto di Foggia dott. Massimo Mariani, il Questore di Foggia dott. Mario Della Cioppa, il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale Vice Questore Aggiunto dott.ssa Daniela Di Fonzo, il Prefetto dott.ssa Iolanda Rolli, Commissario del Governo per l’immigrazione e l’integrazione del Comune di Manfredonia, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “L’inaugurazione del Reparto – dichiara il Sindaco Miglio – rappresenta un grande traguardo conquistato dalla nostra gente, dalla gente di San Severo e da quella di tutta la nostra Provincia. Ancora una volta ribadiamo tutto il nostro doveroso ringraziamento alle autorità tutte per aver permesso in tempi così rapidi la realizzazione del nuovo Reparto nella nostra città”. – Fonte http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/articoli/pug-San-Severo-Reparto-Prevenzione-Crimine-19a146fb-1f4b-4844-b6c1-7fb10fd96005.html San Severo. Il 15 maggio inaugurazione Reparto Prevenzione Crimine ultima modifica: da

