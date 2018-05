San Severo, sorteggio graduatoria degli alloggi popolari

Di:

CITTA’ DI SAN SEVERO II° AREA – SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

Visto :

– La Delibera di Giunta Comunale n. 144/2016 e la Determinazione Dirigenziale n. 1652 del 03.11.2016 con la quale è stato indetto il bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di San Severo;

– l’avvenuta pubblicazione del bando all’Albo Pretorio a decorrere dal 03.11.2016 e scadenza presentazione domande al Protocollo entro il giorno 13.01.2017 alle ore 12:00;

– la Determinazione Dirigenziale n. 1517 del 25/09/2017 di approvazione della “graduatoria provvisoria” con l’attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione ad hoc costituita;

– la nota della Commissione Provinciale ERP di Foggia, prot. n. 18 del 29.03.2018, che ha espresso il proprio parere vincolante sulle osservazioni pervenute, da parte di alcuni richiedenti inseriti nella graduatoria provvisoria;

– la Determinazione della II° Area n. 249 del 3.05.2018 di approvazione della “graduatoria provvisoria rimodulata” con le integrazione dei punteggi assegnati ad alcuni concorrenti, a seguito del parere favorevole della Commissione Provinciale ERP;

Considerato:

– che sussistono in graduatoria più concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio;

– che l’art. 5 comma 3 della Legge Regione Puglia n. 10/2014 stabilisce espressamente: << Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante>>

AVVERTE

che in data 11 MAGGIO 2018 alle ore 9.00, nella SALA CONSILIARE del COMUNE di SAN SEVERO – P.za Municipio n.1, SI PROCEDERA’ AL SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA, PER LA COLLOCAZIONE NELLA “GRADUATORIA DEFINITIVA” DEI RICHIEDENTI GLI ALLOGGI E.R.P. CHE HANNO RIPORTATO PARITA’ DI PUNTEGGIO, secondo quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 10/2014 art. 5 comma 3.

IL SORTEGGIO VERRA’ EFFETTUATO A CURA DI UN NOTAIO APPOSITAMENTO INCARICATO.

IL DIRIGENTE AREA II ING. FRANCESCO RIZZITELLI

San Severo, 4 maggio 2018