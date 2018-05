“The ancient millenary history of #Candela comes back to light”

Di:

The town is in #Piscioli, for the modernization of the Foggia-Potenza railway line, a #Neolithic village of 6.000 A.C., with graves and ancient granary grains. The mayor of Candela, Nicola Gatta, in the next days will meet the Superintendent of Foggia to ask for more information on the excavation campaign.

L’antica storia millenaria di #Candela e del suo territorio torna alla luce. La città si trova a #Piscioli, per l’ammodernamento della linea ferroviaria Foggia-Potenza, un villaggio neolitico di 6.000 a. C., con tombe e antichi chicchi di grano. Il Sindaco di Candela (Italia), Nicola Gatta, nei prossimi giorni si riunirà il sovrintendente di #Foggia per chiedere maggiori informazioni sulla campagna di scavo.

fotogallery Nicola Gatta