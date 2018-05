Vieste. Arrestato Girolamo Perna. “Incontrava pregiudicati in casa” (VD)

Di:

Vieste/Manfredonia, 04 maggio 2018. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia Gruppo Manfredonia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Girolamo Perna, classe 1991, pregiudicato viestano, elemento di spicco dell’omonimo clan operante su Vieste.

La pressante attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato, sia sotto il profilo del controllo del territorio, con una costante presenza delle pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine, in attuazione di una progettualità del Questore della Provincia di Foggia finalizzata all’implementazione della già importante presenza delle Forze di Polizia sul comune garganico, recentemente teatro di efferati crimini, nonché l’attività di indagine capillare condotta dalla Squadra Mobile, hanno consentito di acclarare che l’uomo, nonostante il regime degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto a seguito dell’arresto per porto e detenzione di arma clandestina, incontrava regolarmente presso la propria abitazione vari pregiudicati, venendo così di fatto vanificate le esigenze cautelari richiamate nel provvedimento della misura degli arresti domiciliari.

Gli elementi raccolti hanno consentito di richiedere all’A.G. l’inasprimento della misura cautelare con la sostituzione della misura domiciliare con quella restrittiva nel carcere di Foggia dove l’uomo è stato condotto.

“E’ stato così inflitto dalla Polizia di Stato un altro duro colpo alla criminalità organizzata garganica”, dichiarano gli inquirenti.

Vittima di un agguato nel 2017

Come riportato dal’Ansa Puglia, Girolamo Perna, nel marzo 2017, era stato arrestato dai carabinieri dopo che aveva risposto al fuoco ad uno o più malviventi – la dinamica non è ancora chiara – che gli avevano teso un agguato con colpi di pistola mentre era in auto con la moglie e i due figli in tenera età”. Nessuno è rimasto ferito nella sparatoria.

