“100 euro ai pugliesi che restano in Puglia per vacanze? Centrosinistra boccia: vergogna”

Nota dei consiglieri del gruppo consiliare di Forza Italia Giandiego Gatta, Nino Marmo, Aldo Aloisi, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso.

“Quello che è accaduto oggi in aula è paradigmatico di un centrosinistra che parla tanto senza avere una visione strategica e concreta per la nostra Regione: è stata bocciata, infatti, la nostra proposta per un bonus di 100 euro a persona per i pugliesi che decideranno di restare qui per le vacanze estive, soggiornando in una struttura turistica della Puglia per un minimo di tre notti. Avevamo presentato un emendamento al testo di legge sulle misure straordinarie per contrastare la depressione economica provocata dal virus. La nostra proposta affondava le radici nella gravissima crisi in cui versa attualmente il settore turistico e della ricettività, al fine di offrire un segnale di attenzione alle nostre imprese che, con le loro strutture e il loro lavoro, rendono ospitale e bella la nostra regione. Non solo: è innegabile che si sarebbe tradotto anche in un aiuto alle famiglie, tante delle quali, sempre a causa del lockdown, avrebbero dovuto rinunciare alle vacanze. E, grazie alla miopia della maggioranza, purtroppo sarà così”.