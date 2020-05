SARS-CoV-2, Spallanzani “Funzionano gli anticorpi del vaccino italiano”

(ANSA) “Funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda Takis: lo indicano. Lo ha detto all’ANSA l’amministratore delegato. E’ il livello più avanzato finora raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino nato in Italia, ma i test sull’uomo sono previsti comunque dopo l’estate“. Lo riporta l’Ansa.

“Per la prima volta al mondo un candidato vaccino contro il nuovo coronavirus ha neutralizzato il virus nelle cellule umane. Lo ha detto Luigi Aurisicchio, amministratore delegato della Takis di Pomezia che ha messo a punto il vaccino, spiegando che il test fatto allo Spallanzani è stato possibile grazie all’esperienza dell’istituto, che dopo avere isolato il virus ha messo a punto un metodo per verificare l’efficacia di vaccini e molecole direttamente sul virus”.

FOCUS ISTITUTO SPALLANZANI, CURE SARS-CoV-2

Al momento sono in corso le seguenti sperimentazioni:

• due studi promossi dalla Gilead, rispettivamente per i pazienti con sintomi moderati e per quelli con sintomi severi, per valutare la sicurezza e l’efficacia antivirale del remdesivir. Alla sperimentazione partecipano l’Ospedale Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”. Si stanno identificando in collaborazione

con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) altri centri in Regioni con alta incidenza dell’infezione da coronavirus per l’inclusione negli studi.

• Tre studi, rispettivamente promossi dall’istituto “Pascale” di Napoli, dalla F. Hoffmann-La Roche Ltd in cooperazione con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, e dalla Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia, finalizzati a valutare l’efficacia e la tollerabilità nel trattamento delle polmoniti da COVID-19 del tocilizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato attivo contro il recettore dell’Interleuchina-6 e sviluppato per il trattamento dell’artrite reumatoide.

• Uno studio promosso dalla Swedish Orphan Biovitrum International (SOBI) in cooperazione con l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, per valutare l’efficacia e la sicurezza di somministrazioni endovenose di emapalumab, un

anticorpo monoclonale umano anti-interferone gamma (anti-IFNγ), e di anakinra, un antagonista del recettore per la interleuchina-1(IL-1), nel ridurre l’iper-infiammazione e il distress respiratorio in pazienti COVID-19.

• Due studi, uno promosso dalla Sanofi-Aventis in cooperazione

con l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, un secondo promosso dall’Ospedale Fatebenefratelli-Sac14 https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19

co di Milano, per valutare l’efficacia e la sicurezza in pazienti COVID-19 ospedalizzati del sarilumab, anticorpo monoclonale umano attivo contro il recettore dell’Interleuchina-6.

• Uno studio promosso dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – Area Vasta 5 di Ascoli Piceno, per valutare l’efficacia del solfato di idrossiclorochina per il trattamento precoce non ospedaliero di pazienti COVID-19;

• Uno studio promosso dall’Istituto Don Calabria di Negrar (VR) sull’utilizzo della clorochina/idrossiclorochina come profilassi per la prevenzione del COVID-19;

• Due studi, uno promosso dal Dipartimento di Medicina dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, uno dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per valutare l’efficacia in pazienti COVID-19 dell’utilizzo della colchicina, farmaco comunemente utilizzato per

il trattamento della gotta e di varie sindromi infiammatorie tra le quali la cosiddetta “Febbre Mediterranea Familiare”;

• Uno studio promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, per valutare l’efficacia in pazienti ospedalizzati con forme moderate o severe di COVID-19 della enoxaparina, una eparina a basso peso molecolare utilizzato

come antitrombotico;

• Uno studio promosso dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per valutare l’efficacia in pazienti ospedalizzati con forme severe o critiche di COVID-19 del baricitinib, un inibitore selettivo delle Janus chinasi Jak1 e Jak2, utilizzato per il trattamento delle

forme di artrite reumatoride resistenti ad altre terapie

Per quanto riguarda invece gli usi compassionevoli, l’AIFA e il comitato etico dello Spallanzani hanno autorizzato, per pazienti con diagnosi di Covid-19 e con patologie polmonari gravi o molto gravi, l’utilizzo dei seguenti farmaci:

• Remdesivir;

• Ruxolitinib, un inibitore selettivo delle Janus chinasi Jak1 e Jak2,

usato per il trattamento della mielofibrosi, un tipo di tumore del midollo osseo;

• Canakinumab, un anticorpo monoclonale umano anti Interleuchina-1Beta (anti IL1b), usato per molte delle cosiddette febbri periodiche (malattie autoinfiammatorie);

• Opaganib, un inibitore selettivo della sfingosina chinasi-2 (SK2) con proprietà antitumorali, antivirali ed antinfiammatorie;

• Solnatide, un peptide terapeutico utilizzato per il trattamento di edemi polmonari

severi. Vi sono poi alcuni farmaci che per le loro caratteristiche e/o sulla base del meccanismo d’azione, essendo già in commercio per altre indicazioni terapeutiche, sono stati utilizzati per la terapia della COVID-19 off-label, ovvero al di fuori delle indicazioni ufficialmente registrate.

A tal fine la CTS di AIFA ha predisposto delle schede che riportano in modo chiaro le prove di efficacia e sicurezza oggi disponibili, le interazioni e le modalità d’uso raccomandabili nei pazienti COVID-19 per i seguenti farmaci o associazioni di farmaci:

• Eparine a basso peso molecolare;

• Azitromicina;

• Darunavir/cobicistat;

• Idrossiclorochina;

• Lopinavir/Ritonavir.

Un’altra possibilità terapeutica è l’utilizzo del plasma purificato dei pazienti che hanno superato l’infezione; è una terapia già utilizzata un secolo fa, ai tempi dell’influenza spagnola, e più recentemente durante le epidemie di Ebola ed influenza aviaria, e si basa sul principio che gli anticorpi sviluppati dal paziente che si è ripreso dall’infezione possano

rafforzare il sistema immunitario dei nuovi pazienti. In Canada è stato avviato un trial clinico che coinvolge 40 ospedali e più di 1.000 pazienti, ed anche in Italia è in corso una sperimentazione presso il Policlinico San Matteo di Pavia.

Il plasma dei pazienti che hanno superato l’infezione è utile anche per l’estrazione e la clonazione di anticorpi monoclonali umani, che possono quindi essere testati per valutarne l’attività neutralizzante nei confronti del virus e successivamente come opzione terapeutica o come strumento per velocizzare lo sviluppo dei vaccini. L’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” e la Fondazione Toscana Life Sciences hanno recentemente avviato una collaborazione finalizzata alla produzione di anticorpi monoclonali a partire dal sangue dei pazienti che hanno superato l’infezione. (I – fonte Istituto Spallanzani di Roma).