Covid 19, a Matera riapre lo sportello Zona Franca

Da lunedì 4 maggio 2020, in via Giardinelle n.4-6 nel Paip 1, l’Associazione Zona Franca Matera(ZFM) ha riaperto lo ”Sportello informativo Zona Franca Matera”. Si potrà accedere ogni lunedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00 ed anche previo appuntamento telefonico al numero 0835/237879 oppure inviando una e-mail a zonafrancamatera@gmail.com . A fronte della crisi sanitaria dovuta al Coronavirus e l’inizio della cosidetta Fase 2 l’apertura dell’Info-point rappresenta un supporto importante di orientamento e assistenza agli imprenditori, agli artigiani e agli agricoltori per l’accesso alle opportunità di defiscalizzazione e di incentivi previsti dalla Legge governativa in materia, che destina parecchi finanziamenti per la ripartenza, ma che devono essere richiesti ed investiti.

Tra le partnership stipulate dall’Associazione materana c’è quella con una società regionale di formazione professionale in vista del nuovo modo di concepire l’impresa con la vendita on-line che ha già avuto un impatto senza precedenti per il mondo del commercio e che è stato protagonista di un importante cambio di paradigma riguardante il rapporto degli italiani con l’e-commerce.

“Particolare attenzione l’Associazione—evidenzia il dott. Gaetano Liantonio presidente della ZFM– la sta ponendo al settore della logistica, perchè la crisi sanitaria sta imponendo di adattarsi rapidamente alle nuove necessità dei territori, delle filiere e dei consumatori, sperimentando nuovi modelli collaborativi e organizzativi basati su flessibilità e digitalizzazione. La nostra Associazione non ha mai fatto mancare il suo apporto alle micro e piccole imprese e si è prodigata, da dieci anni, per gli imprenditori delle due aree artigianali di Matera prima e delle zone industriali di Iesce e La Martella, poi.

In occasione del suo decennale, a ottobre 2019, l’Associazione propose ai consiglieri regionali ed ai parlamentari materani di impegnarsi per il “rifinanziamento della Zona Franca di Matera”, addirittura consegnando loro una proposta di Legge, che oggi avrebbe permesso di respirare ai piccoli imprenditori materni”conclude Liantonio.

A cura di Nino Sangerardi, 04 maggio 2020.