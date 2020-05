Covid e limitazioni? A Manfredonia sugli scogli in costume a prendere il sole

, 04 maggio 2020. Nel giorno dell’allentamento delle misure governative, relative all’ultimo DPCM per fronteggiare all’emergenza Covid19, a Manfredonia sono stati tanti i cittadini che hanno ripreso le attività, nel rispetto di quanto indicato dalle disposizioni in oggetto, tanti anche coloro che hanno approfittato della bella giornata per andare in gruppo sugli scogli nei pressi dell’ex Liceo Classico per godersi una tintarella fuori stagione. “Redazione questo e’quello che succede in data odierna a Manfredonia e poi i lidi devono vedere come distanziare gli ombrelloni”, dice una cittadina.