Covid, donna di Foggia esce senza aspettare l’esito del 2° tampone: rischia il carcere

Una donna, originaria di, ma residente a Ferrazzano, nelle prossime ore verrà denunciata. La stessa, infezione contratta, secondo quanto ricostruito dall’, nella cittadina pugliese dove si era recata per fare visita al padre. Le sue condizioni per fortuna erano buone, per cui non è stato necessario il ricovero ma soltanto l’isolamento domiciliare. Lo scorso 29 aprile, però, la donna è uscita di casa pur non avendo ancora effettuato il secondo tampone di verifica. Requisito, questo, necessario ad accertare la guarigione e dunque ad interrompere l’isolamento domiciliare. Lo riporta Primopianomolise.it