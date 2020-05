Epidemie e colera a Manfredonia negli anni 1865 – 1867*

*Articolo tratto da ‘‘BOLLETTINO 6’’ del Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia (2004). Lo riproponiamo per alcune valutazioni che tutti possiamo dedurre esaminando i comportamenti dei cittadini, delle autorità, dei medici ed i provvedimenti adottati, alcuni dei quali presentano somiglianze con quanto osserviamo oggi nei giorni della epidemia da coronavirus.

Nel XIX secolo si svilupparono in Europa e in Italia gravi epidemie di colera, in particolare intorno agli anni 1835, 1855, 1865-1867, 1884. Queste coinvolsero, ovviamente, il territorio di Capitanata. Riportiamo i dati riguardanti Manfredonia che si riferiscono solo all’ondata colerica del 1865-1867.

Colera del 1865

I primi casi si sviluppano ad Ancona e successivamente si diffondono a San Severo. La Commissione sanitaria e gli amministratori adottano i seguenti provvedimenti: chiusura delle latrine pubbliche, disinfestazione e rimozione delle strade di tutte le immondizie, allontanamento dalla città degli animali domestici, imbiancamento delle abitazioni con acqua di calce.

Ciò nonostante, il 28 agosto, verso le quattro del pomeriggio, il Sindaco di Manfredonia viene avvisato che tra i carrettieri, provenienti da San Severo con i loro traini carichi di cereali, vi è un giovane di 25 o 26 anni ‘‘colpito da ferale morbo’’, rimasto fuori le mura della città perché ‘‘affievolito di forze’’. Il medico gli riscontra: ‘‘capelli irti, fronte livida, occhi infossati, prolabii plumbei, voce semispenta, polsi impercettibili, stato algido-cianotico il più desolante, sete intensissima, terribili crambi alle sure’’. La diagnosi è ‘‘cholera nel suo ultimo stadio’’. Rimangono ‘‘poche altre ore di vita’’, solo quelle per ricevere i conforti religiosi. L’infermo, ricoverato al lazzaretto, cessa di vivere verso le sei del pomeriggio. Il suo corpo è ‘‘immantinente avvolto in un lenzuolo inzuppato di acqua clorurata e spedito alla sepoltura’’. Vengono bruciati i suoi abiti, il letto dove è stato appoggiato e tutto quello che è venuto a contatto con lui. La camera che lo ha ospitato per qualche ora è cosparsa di una grande quantità di cloruro di calcio ed acido solforico.

In seguito a questo primo caso di colera a Manfredonia, i provvedimenti sanitari aumentano: viene utilizzata la massima sorveglianza sulle carni, sulla frutta e sulla ‘‘nettezza delle case’’; di sera sono bruciati grossi pezzi di pece e di catrame nelle diverse parti del paese.

Tuttavia non viene proibito l’ingresso in città alle persone provenienti da luoghi infetti. Molti cittadini fuggono da San Severo, luogo di sicuro contagio, e si stabiliscono nei paesi limitrofi.

Una certa Lorenza de Filippo, il 26 agosto, insieme al marito e a tre cognate, si stabilisce provvisoriamente a Manfredonia, presso sua madre, Caterina Pugliese. Dopo qualche giorno, il pomeriggio del 30, incomincia ad avvertire ‘‘borborigmi, gastro-enteralgie, indi vomito e diarrea’’. La malattia è tenuta nascosta perché in quel periodo a Manfredonia circolava la voce che i medici avvelenavano gli ammalati che avessero avuto vomito e diarrea. La situazione si aggrava nel giro di poche ore: solo verso le dieci di sera è richiesto dai familiari l’intervento del medico.

L’inferma, mentendo, riferisce di non aver avuto mai vomito, ma soltanto una lieve diarrea da quattro cinque giorni. Rifiuta, d’accordo con i familiari, la terapia, tranne qualche decotto di camomilla durante la notte ed il giorno successivo muore. Dopo questi due casi a Manfredonia muoiono altri 20 contagiati.

Colera 1866

Il 20 agosto del 1866, alla notizia dei primi casi di colera, la Commissione sanitaria adotta i seguenti provvedimenti: allontanare dalla città, specialmente dalle abitazioni dei poveri, tutti gli animali ritenuti nocivi, come maiali e galline, che alterano ‘‘l’atmosfera’’ con ‘‘miasmi putridi’’; controllare le latrine pubbliche, costruire delle nuove e demolire quelle fatiscenti; allontanare le immondizie dalla città, sottoposta a disinfestazione; accendere, in più punti del paese, grossi quantitativi di materiale resinoso, cioè pece e catrame; affittare appositi carri con attrezzature atte a prelevare dalle abitazioni acque immonde ed escrementi umani per scaricarli in mare ed evitare che siano gettati in strada; controllare carni, bevande e frutta; disinfettare con cloruro di calce, solfato di ferro e acido solforico, case, ospedali ed edifici; imporre ai farmacisti di dotarsi di tutti i medicamenti utili: oppio, laudano liquido, ammoniaca, carbonato di ammoniaca, fiori di tiglio, fiori di sambuco, camomilla; obbligare gli ‘‘esercenti l’arte sanitaria’’ a denunziare al municipio i casi di contagio; organizzare un apposito locale, ben aerato, fuori dal paese con letti e strutture necessarie alla cura.

A Manfredonia la malattia è stata importata da un individuo proveniente da Napoli, il sacerdote Frattarolo Massimo, il quale, appena giunto, ‘‘ne fu colpito nel giorno 4 settembre e ne rimase immediatamente vittima’’. Egli viene seppellito e la sua abitazione disinfettata con tutta la biancheria.

Le persone con cui ha avuto contatto vengono isolate per otto giorni.

La Prefettura dispone il prosciugamento delle paludi sipontine, che con le loro acque stagnanti risultano responsabili di ‘‘perniciosa influenza …alla salute degli abitanti’’.

Subito dopo il caso di Manfredonia del 4 settembre, il morbo, ‘‘importato da un venditore di oggetti di rame’’, si diffonde a Vieste, dove è colpita letalmente una donna incinta. Poi si sviluppa in tutte le altre città garganiche, del Tavoliere e dei Monti Dauni. A Manfredonia, durante l’epidemia, muoiono 40 persone, tra cui 10 bambini. In una relazione della Commissione sanitaria si precisa che si sarebbero verificati meno morti se non fossero intervenuti alcuni preti, istigati da un giornale ‘‘col titolo di Cattolico’’, che consigliavano di utilizzare ‘‘bibite di vino caricato di moltissimo pepe’’, senza le ‘‘solite ubbie popolari’’, che ‘‘per la tema di veleno propinato da’ medici’’ creavano profonde prevenzioni negli ammalati.

Ospedale dei contagiosi ubicato sulla collinetta della Croce (Foto tratta dal documentario muto Nello Sperone d’Italia, conservato nel Museo Nazionale del Cinema di Torino)

Colera del 1867

Non disponiamo alcuna relazione di medici per attingere notizie sull’andamento della malattia scatenatasi nel 1867. Poche informazioni emergono dalla corrispondenza del Comune con la Prefettura di Foggia; da essa traspare l’impegno delle guardie sanitarie che sottopongono a controlli severi tutti i cittadini provenienti da paesi infetti, specialmente gli equipaggi addetti al trasporto di mercanzie per via mare.

I medici, tranne qualcuno che preferisce ritirarsi in campagna o chiudersi in casa, si distinguono per il loro ‘‘zelo umanitario’’ e per la disponibilità a curare gli infermi ‘‘in tutte le ore del giorno e della notte’’. Nella corrispondenza di cui sopra sono citati spesso i nomi dei dottori Cataleta, De Santis, Guerra e Melucco, che, per la loro intensa attività vengono fiaccati nelle forze ammalandosi, per fortuna non dello stesso morbo, ma di febbre catarrale e di nevrosi addominale. A sostituirli nella necessità del momento si ferma qui a Manfredonia il dottore de Stephanis di Napoli, in visita ai suoi familiari. Anch’egli presta con spirito di abnegazione la sua assistenza ai colerosi. Si verificano ancora casi di ‘‘cecità’’ da parte di infermi che preferiscono morire piuttosto che sottoporsi alle terapie ufficiali. Alcuni sciacalli arroganti si insinuano nelle case dei contagiati consigliando loro di adoperare come medicina il solito pepe e vino che ‘‘amministrano a larghe dosi’’. Per ovviare a tali inconvenienti, interviene la Prefettura che ordina ai Reali Carabinieri di arrestare i responsabili.

Complessivamente i morti del 1867 in Capitanata sono 3,598. I centri più colpiti sono Trinitapoli con 491 morti, Cerignola con 420 e Lucera con 403. Manfredonia registra 132, per lo più contadini, bambini e braccianti agricoli.