Fase 2: su bus-treni avviso quarantena per rientri in Puglia

“Tutte le persone – avvertono Emiliano e Giannini – che rientrano in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, hanno l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica e devono restare in isolamento per 14 giorni. Non possono avere contatti sociali, non si possono spostare né viaggiare. Devono essere sempre raggiungibili e, nel caso di sintomi, devono avvertire il proprio medico o l’operatore di sanità pubblica”. Sono stati coinvolti i porti e gli aeroporti di Bari e Brindisi, le stazioni ferroviarie di Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce, gli hub di bus interregionali.(ANSA).