“Foggia riapre”, mercati bus cimitero: si ritorna attivi dopo l’incubo del virus (FOTO)

, 04 maggio 2020. Tornano le, i rumori dei copertoni, le cassette dell’ortofrutta, i camioncini e le transenne che strisciano sull’asfalto. Foggia, come tutti i comuni italiani, riapre e riparte nelle sue attività, in seguito all’allentamento delle misure governative – in vigore da stamani, con ulteriori disposizioni a livello regionale e comunale -, per fronteggiare l’emergenza del nuovo coronavirus.

fotogallery ENZO MAIZZI

Come risaputo, fonte ANSA, alla luce delle nuove disposizioni governative e regionali, con cui, tra i vari provvedimenti, viene consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), da lunedì prossimo, 4 maggio 2020, verranno riaperti il cimitero e i mercati rionali della città, regolamentati da un piano anti-assembramento che abbiamo già predisposto e che è in fase di verifica e organizzazione. «Inoltre, dal 29 aprile, sino al 17 maggio 2020, ho revocato la limitazione oraria di chiusura alle ore 19 e quella domenicale per tutte le attività commerciali, compresa quella del primo maggio – spiega il sindaco di Foggia, Franco Landella -. Con l’ordinanza sindacale 35/2020, dunque, l’orario di chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali autorizzate dal DPCM è fissata alle ore 20.30, mentre per i pubblici esercizi che effettuano produzione e somministrazione di alimenti e bevande da asporto l’orario di chiusura è fissato alle ore 23».

La ristorazione per asporto, in aggiunta al servizio della consegna a domicilio è consentita previa osservanza delle seguenti misure di esercizio, allo scopo di evitare assembramenti:

– necessità di previo appuntamento telefonico o on line di ordinazione;

– ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;

– ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;

– esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

– esclusione di ogni forma di consumo nelle immediate vicinanze delle attività da asporto;

– rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dai DPCM in vigore. (ANSA)