Gal Gargano “Approvati progetti di investimento per oltre 3 milioni di euro”

“Nonostante la situazione di emergenza sanitaria, con tutte le sue conseguenze anche nella vita economica di famiglie ed imprese, il GAL Gargano sta proseguendo regolarmente, e con maggiore celerità, nell’attività di istruttoria relativa agli interventi previsti dal nostro Piano di Azione Locale. Dal 20 marzo ad oggi sono stati firmati decreti di concessione in favore di privati pera valere sulla creazione di star-up extra agricole e sul potenziamento di quelle esistenti. È stata chiusa l’istruttoria pera favore delle amministrazioni comunali per la riqualificazione e manutenzione di sentieri che valorizzino le nostre filiere locali.

Due risultati per i quali voglio ringraziare personalmente, ed a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, i privati che anche in questo periodo emergenziale hanno deciso di investire e continuare a credere nel territorio e le amministrazioni comunali che, lontane da logiche campanilistiche, hanno favorito un lavoro di squadra che ha premiato tutti, soprattutto grazie al lavoro della Direzione Tecnica del GAL Gargano. Abbiamo inoltre accolto positivamente la chiusura positiva da parte della Regione Puglia dell’istruttoria relativa all’intervento 2.1 del nostro GAL che permetterà di finanziare il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Lesina per circa 750 mila euro e indirizzato alla realizzazione del centro multifunzionale dei prodotti degli ambienti vallivi a favore degli operatori ittici del territorio”. È quanto dichiara Biagio Di Iasio, Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano nel comunicare i risultati raggiunti dalla società incaricata di attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020 ai tempi del coronavirus.

Di Iasio annuncia anche l’attuale disponibilità di risorse in favore dei privati per oltre 2 milioni di euro derivanti dalle proroghe e riapertura termini degli interventi 3.2 e 1.3 ed utili anche a poter effettuare lavori di adeguamento e ristrutturazione per ottemperare alle norme previste in tema di distanziamento sociale. “Tutte le informazioni – dichiara il Presidente del GAL – sono disponibili sul nostro sito istituzionale dove ci sono anche i contatti dello staff tecnico e di animazione, che di cuore ringrazio per la professionalità mostrata e per non aver mai smesso di essere sempre disponibile e reperibile per fornire ogni chiarimento ai potenziali beneficiari dei nostri interventi adeguando l’attività anche mediante l’utilizzo di piattaforme virtuali per l’organizzazione di incontri e webinar”.

Per Biagio Di Iasio, che è anche direttore provinciale della Confcommercio, l’auspicio di poter ulteriormente adeguare la Strategia di Sviluppo Locale ad essere sempre più rispondente alle reali esigenze del territorio, consapevole dell’importante ruolo cui il GAL è chiamato ad essere protagonista e non spettatore. “I mesi che verranno – conclude il Presidente – saranno difficili per tutti: per questo motivo stiamo cercando anche di trovare, compatibilmente con i vincoli comunitari, le soluzioni migliori per rendere ulteriormente attrattiva la nostra Strategia di Sviluppo Locale contribuendo, per quanto di nostra competenza ed in un’ottica di leale collaborazione con tutti gli attori della Capitanata chiamati a fare la propria parte, ad essere un punto importante per la ripartenza sociale ed economica della nostra terra”.

UFFICIO ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE