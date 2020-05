Giuseppe Guidone “Stop attività Commissione accertamento invalidità civile, caos per malati”

, 04 maggio 2020. “È stata chiusa a data da destinarsi ladi accertamento di invalidità civile, con esami di ammalati in itinere. Ora voi immaginate chi aveva bisogno di riconoscimento di questo requisito per poter andare avanti, tipo: i pensionati allettati con forme do parkinson, demenza senile e altre patologie. Ammalati con forme tumorali per effettuare la chemio, etc. Tutto questo è stato bloccato”. Lo denuncia su facebook e lo ribadisce a StatoQuotidiano il dr., già assessore del Comune di Manfredonia, già capigruppo e segretario cittadino del Partito Democratico. “Che sia chiaro – precisa -, la mia denuncia è quella di un libero cittadino, che ha vissuto la questione in prima persona attraverso amici e parenti”.

“Due mesi di emergenza hanno concentrato l’attenzione sulle modalità di gestione della pandemia, oltretutto coordinata con i piedi, a dir poco, sia come informazione e sia come modalità di intervento sul campo, fatta eccezione per il personale sanitario, dottori, infermieri, oss e tutti coloro si sono prodigati in questa tempesta combattuta quasi a ‘mani nude’. Sempre Grazie”. “Certamente non si possono tralasciare aspetti di altrettanta importanza. Chiaramente non dagli operatori locali, ma da chi incoscientemente non ha saputo organizzare un servizio di indispensabile necessità, ad es. pannoloni, letti da decubito, parrucche per le ammalate di cancro, la possibilità a farmaci e terapie specifiche, quando in tutto questo la parte più importante è la tempestività delle cure”.

“Rimedio. Bastava ricevere i certificati online, esaminarli e far partire il riconoscimento. Sarà cura dopo della Asl fare accertamenti successivi, ed eventualmente su dichiarazioni mendaci, revocare il riconoscimento. Un po’ di buon senso ‘pratico’, non avrebbe guastato. A me non interessa buttare croci addosso, ma qui la responsabilità dirigenziale è palese. La speranza è che anche chi può ed è seduto beatamente in Regione faccia qualcosa di serio e non chiacchiere e spot elettorali”.