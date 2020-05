Il poema “Via Convertino 10” nelle strofe e nei versi del poeta sipontino Giacomo Salvemini

Nota introduttiva.

Degno dell’eredità di una penna-scettro zanzottiana, Salvemini riappare dopo circa dieci anni dalla sua ultima pubblicazione con un frutto sempre più maturo finito di scrivere nel Novembre 2015. Via Convertino 10 può ricordare dal titolo il famoso Via Paolo Fabbri 43 di Guccini, ma è tutt’altro se non che abbia in comune la residenza dell’artista come appellativo. Difatti Salvemini struttura il suo poema, sia nelle strofe che nel numero dei versi, a seconda della planimetria del condominio nel quale risiede. Si parte dalla rampa ingresso, per passare al piano rialzato e arrivare i vari interni, fino all’interno 9, quello della sua abitazione, dove troviamo un acrostico che sta ad indicare il suo cognome scritto sul campanello, e poi il terrazzo. Sono questi i titoli di alcuni capitoli, scaglioni pungenti che aprono la carne e lasciano fluire flussi joyciani. Il numero dei versi coincide con scalini, numero di inquilini, grandezza degli appartamenti o vani – basta pensare alla cantina composta da un solo verso per indicare quant’è piccola. Addirittura la posizione dei titoli nell’impaginazione è situata a volte a destra, a volte a sinistra, a seconda della posizione degli interni stessi nel palazzo. Oppure l’acrostico su citato ha numero di versi a seconda del numero della lettera dell’alfabeto – ad esempio: la “S” è la diciassettesima lettera dell’alfabeto, quindi quella poesia sarà composta da diciassette versi; la “A” è la prima e sarà composta da un verso, la “L” in quanto decima, avrà dieci versi, e così via a completare.

Via Convertino 10 è un progetto poetico innovativo, che va dal geografico-topografico, al matematico, ma è pregno di una poesia sperimentale senza precedenti. Un’avanguardia possibile anche alla fine della seconda decade dei 2000, nel quale Giacomo Salvemini ci delizia con la fantasia del suo verbo e delle sue sperimentazioni letterarie, nelle quali, tra le miriadi di neologismi sarebbe superfluo aggiungere altro a questa presentazione.

Paolo Castronuovo

Stralcio di alcune composizioni liriche del poeta Giacomo Salvemini dal libro“Via Convertino 10”.

interno 1

oltre il giardino c’è un muro oltre il muro

la tela bianca

le delusioni multiple

a caccia delle carni deboli

le supposizioni le speculazioni

in cambio concussioni

tanto tutto fa brodo l’importante intingersi nella zuppiera

saziare il conto dalla spugna

tra sospensioni sorprese e libri mastro

su cui annotare le scadenze le vie di fuga il gommone

barattato

le ossessioni

le raccoglie il segretario al supermercato

la penna per concupire

il corpo al nuovo impatto

si suggerisce all’autista di raggiungere la priorità

un giorno apparteneva al segreto della stanza

un segnale

per riprendersi il gioco e non si pensa ad altro

non sei tu quella che alita dietro la nuca

mentre scrivo il ricavato di un incontro

lungo il ciglione e la scala scalcagnata

il compasso starato dalla rotta

il macchinista neutralizzato da una sbuffata

di pulizia all’interno delle incrostazioni

(una sola strofa di 25 versi liberi)

interno 9

suonare il campanello

è stato il tuo abbraccio a farmi sentire mortale

in un bacio

un abbraccio lasciato giacere

le stimmate nelle bidonville

sulle lamiere acide la fame corrotta dal narcotraffico e per sedia una perdita

sassosa la sabbia di una teologia al collo

un’approssimazione una predisposizione di fondamentalismi

spot pubblicitari esclusivamente

osannati dalle mitragliatrici i confetti monopolizzati

il freelance acronacare lo scalzo e lo sciamano nella rivincita

sulle tonache imbalsamate di carni sepolcrali

non sarò io nella rinascita

mi toglierò il giubotto salvagente di dosso per salvare

il giorno naufrago

il tuo argine franato il delta microcitemico

i rami ballerini detritie le 32 fouettés in un vortice

d’acqua.

La poesia è

voce del tempo

Una lettura ostica, intima

e ammonitrice dell’uomo:

viaggio nel condominio di se stessi

Per il razzismo d’oggi:

“ogni muro ha un altro muro”

La politica: gli scalpelli alla sinistra,

i martelli al centro,

le morse, le colle, le seghe a destra

L’araldo, trasforma tutti

in uno: la dispersione di sé

La menzogna ha il volto

della disperazione

Il dramma d’oggi: “al supermercato

per comprare un po’ d’allegria

Trasalimenti.

Inoltrarsi, più che salire e scendere, nel proprio condominio, e perdere, o lasciar cadere, o lastricarne scale e pianerottoli, o donare frasi come cofanetti entro i quali giacciono pensieri eraclitei, che si e ti illuminano appena li si vede, o si fanno vedere. Sono di lettura ostica i versi di Giacomo Salvemini, dalla piana dauna di Manfredonia, salito sul dolce colle di Crispiano: privi di punteggiatura, senza maiuscole, con il verso che, per chi ne volesse seguire una qual metrica, diventa ora affannoso ora esplosivo. Le 60 pagine che raccolgono questi versi hanno per titolo “Via Convertino 10”, (Controluna – edizioni di poesia, 9,90 €), prefate da Paolo Castronuovo e dedicate alla figlia. Ed hanno una loro precisa architettura, cui non è estranea quella degli infernali gironi danteschi: il poeta, cioè, dà ad ogni piano un proprio quantum di versi e pensieri che sono massime. A mano a mano che ci si inoltra nei versi, si vede il poeta nella fatica del salire e nella prudenza dello scendere e s’ode il precipitare di parole fra le quali si distinguono pensieri che sono taglienti versi d’una icasticità di pura marca grecolatina, germogliati nel “buenretiro” degli antichi padri. Ed ecco il verso della cantina: “La falsa illusione ha dato i natali al contrario”, un bicchiere di troppo o la luce fioca ti fanno desiderare e vedere ciò che non c’è. Un pensiero modernissimo, anzi profetico perché scritto prima che l’Italia precipitasse nella follia del razzismo: “ogni muro ha un altro muro”, chi esclude sarà escluso. Non il precipitare del tempo, ma il domani che sta nell’oggi: “arriva il presente… e il futuro è già”, e dunque è necessario vedere in esso, nel presente, il divenire, anche, dirà alla fine, per sapere che “ogni fuoco è cenere”. Inquietanti queste parole: “muto nell’anomalia, anche le pietre hanno un’anima”, più che rispetto, giustizia. Più oltre: “l’essenzialità affligge i bugiardi ed è atra mors (morte nera, la vecchia peste), biblioteche desolate, libri ingobbiti di polvere, inconsapevolezza”: il logos d’oggi. Una definizione per così dire iconica, visibile: “gli scalpelli alla sinistra, i martelli al centro, le morse, le colle, le seghe a destra”, si potrebbe definir meglio la politica d’ogni tempo? E sta nei versi di Salvemini anche una lettura intima e ammonitrice dell’uomo d’oggi: “sarò, sarai, saremo, siamo la folla e follia dove l’araldo è folla”, quando chi annuncia il volere del potente, o un’obbedienza (l’araldo), trasforma tutti in uno, la dispersione di sé. Pertanto, è il primo monito salvifico di Salvemini, è necessaria la poesia, perché essa è “la voce del tempo”. Ed ecco il dramma d’oggi: “al supermercato per comprare un po’ d’allegria”; circondati dal chiasso rabbioso perché vuoto, non resta che consolarsi andando anonimi fra anonimi (il supermercato) a comprare una distrazione. Infine versi d’un pessimismo angoscioso: “accarezzare un’ombra è difficile sfiorare l’anima si rischia la vita”, desolante entrare in sé, perché “la menzogna ha il volto della disperazione”. E quanti ancora mentono a se stessi? Un viaggio non nel suo condominio, ma nel condominio di se stesso, ha compiuto Salvemini: il se stesso che è il sé di ciascuno, come singolo e come parte d’un tutto. Sentenze i suoi versi, da trasalimenti, fughe d’anima

L’opera “Via Convertino 10” del poeta Salvemini è elitaria, rifugge dai facili conformismi e dalle nenie popolari, non è docilmente musicale e immediatamente intellegibile, ma richiede un lettore esperto, che sia in grado di cogliere l’ardita produzione di senso che il plurilinguismo, la semantica estremizzata della parola e i suoni espressivamente significativi producono. I testi sono privi di punteggiatura, come le iscrizioni dell’antica Grecia, che avevano richiesto l’utilizzo delle particelle μέν … δέ, i correlativi in grado di indicare le coppie antinomiche che sono alla base dei concetti. Invece, nessun connettivo agevola il lettore nella decodificazione delle originali poesie, non ci sono congiunzioni così come mancano i segni di interpunzione. Tuttavia permane la struttura antinomica, che associa coppie opposte per indicare un unico nuovo significato, che trascende il senso denotativo e connotativo di parole dotte o colloquiali, prestiti o, spesso, neologismi inventati o assemblati in originali costruzioni dall’autore, con le quali evoca una semantica nuova, dell’inconscio che emerge da spiragli di sereno che procedono nella tenebra.”. Ne emerge una molteplicità di significative espressioni non immediatamente intellegibili, ma che comunicano attraverso i grafemi, per mezzo delle sonorità dei fonemi, con gli accostamenti ossimorici e arditi, fino all’ultimo livello ermeneutico, quello sottinteso, che si coglie dall’intreccio di tutti questi elementi con la struttura matematica del dettato. L’espressività si accentua nei calligrammi, nelle inconsuete scelte semantiche, frutto di un’accurata ricerca di ritmi insoliti, come “ le parole” che non saranno “aperte” se prima non saranno state “respirate” da un “polmone” privo di “mantice”. E non manca l’ironia dell’artefice nel ricordare le “scorrettezze dai suoni vuoti tirati di grammatica” che hanno bisogno di un “martello” per assestare i colpi della “semantica in fin di vita” per “finire” nei limiti posti dalla “clausola”. Il ritmo incalzante delle parole che si susseguono in una progressione sonora che drammatizza il messaggio espresso, è un fiotto pensoso di amare considerazioni sul presente e si sussegue inarrestabile, indagando con coraggio i profondi recessi del suo animo e cristallizzando nell’estetica della poesia l’anima universale. Il caos interiore è ben espresso da quel ritmo continuo, eppure spezzato degli aforismi che si susseguono : le parole riproducono la mutevole e incomprensibile realtà, che cerchiamo con fatica di capire, fino alla resa definitiva che ci spinge ad intuire più che intendere. La cornice è volutamente razionale, quasi matematica, per cui il poeta imbriglia le frasi nell’architettura ordinata di un condominio, o snocciola versi che si associano alle lettere dell’alfabeto, quasi a ricercare almeno esternamente un ordine che il mondo interiore non può possedere. La sovrastruttura, nella quale si dispone il flusso di coscienza poetica, ricorda la condizione umana, che deve adeguarsi alle rigide regole sociali, sovraimposte all’individuo che brancola nel buio di pulsioni irrazionali. Il poeta ha lungamente studiato, meditato e rielaborato la sua ponderata visione del mondo e la condensa in un percorso interiore, non immediatamente intellegibile, bensì caotico e privo di risposte, in cui c’è la ricerca e l’ estetica cristallizzazione dell’esplorazione del sottosuolo umano. La prima composizione dell’opera è collocata in un condominio, ambientazione quanto mai piccolo borghese e prosaica, per una poesia che vuole invece farsi voce dell’inconscio, che si intreccia con la

cosciente analisi della condizione umana. I versi si dispongono in modo ordinato a partire dalla rampa d’ingresso, per poi proseguire con i vari interni, con l’attico, la cantina e con tutti gli altri ambienti che lo compongono. La struttura matematica ricorda “Le città invisibili” di Calvino, ma è un elemento esteriore che imbriglia e cerca di ordinare il vortice di virtuosismi semantici con i quali si esamina il trascorrere del tempo, la morte del presente, la vana e presuntuosa attività intellettuale, la solitudine delle biblioteche nell’era digitale, il degrado di città devastate dall’invasiva e feroce industria “con la foce offesa dagli scarichi schiumosi”, la violenza, il “branco indifeso”dei migranti che diventano “cartocci umani”, il richiamo ad una “povertà ricca in fratellanza”, persino l’effetto serra (frequenti le emissioni/cresceranno i ghiacciai si scioglieranno dal fondo), la poesia stessa fatta di contraddizione, di “melodie colloquiali”, e moltissimi altri temi che si susseguono incalzanti, o forse incalzati dall’ “urto memoria tra massa e ragione”. Non manca il rapporto di coppia, “l’io e il tu” che sono “nella folla” e sono “la folla”, i “sensi unici del sentimento”, “isole zigzagate dalla confusione”fino a capire che “la metamorfosi è altro chi vorresti abbracciare nella figura di un tango a colori”. Aleggia su tutti questi contenuti un’impietosa autocritica: “mi sono creduto/cavaliere di tavole rotonde invece non sono/che un cattivo scudiero senza tempo”, per cui lo vediamo “sprecare inchiostro”nel “materializzare la solitudine”. In “Quasi un’incompiuta” i pensieri si susseguono l’uno dopo l’altro, come significative eliche del DNA, ognuna fonicamente legata alla precedente e alla seguente, prive di solidarietà semantica, con “iuncturae” inconsuete e sorprendenti. Ne “L’afabeto claudicante” il poeta, riprende nel flusso ininterrotto di parole l’irrisione caustica alla morale comune e al decoro, come Ipponatte, l’inventore di un metro originale, il coliambo o scazonte, cioè un trimetro giambico imbastardito da un inversione all’ultimo piede che conferisce al verso un assetto “zoppicante”. Espressioni come “Nessun potrà lasciarmi fuori dall’inquietudine…il destino vuole che io mi conduca nel mondo mendicando” ricordano l’“Inno ad Ermes” del poeta greco, che scrisse giambi aggressivi per il raffinato simposio aristocratico e fingeva di lamentare grande povertà affinché la divinità gli donasse un enorme somma di denaro. La stessa raffinata ironia emerge dai versi di Salvemini ed investe tutta la cultura e la società del nostro tempo, nonché il poeta stesso, solitario, instancabile lettore ed esploratore dell’animo umano. Dalla torre d’avorio della sua arte, egli guarda al mondo, da cui si allontana apparentemente la distonica melodia dei versi, lo guida, lo educa, lo spinge ad andare oltre una superficiale e indotta costruzione di senso. Il lettore deve meditare lungamente per cogliere i pregi e significati di questi scritti, per giungere ad un più profondo livello di consapevolezza di sé e del cosmo. E’ questo il grande pregio della poesia.

P.S. Ho lavorato a lungo sui suoi versi per cui mi sembra quasi di conoscerla. Spero di avere l’opportunità di incontrarla e che la mia analisi le sia gradita.

La saluto e le auguro tutto il successo che la sua instancabile attività artistica merita.

Maria Daniela Pierri

Di seguito riportata, l’ultima lirica composta dal poeta sipontino Giacomo Salvemini, che riguarda la sirena per l’allarme funzionante a Manfredonia nel corso della seconda guerra mondiale.

le stanchezze

le stanchezze… per adagiarsi miserere a pagamento

con chi me la devo prendere se il chiaro mi sbalordisce

ero felice nella prima giovane placenta

così caddero le gocce spezzate tra strappi

confronti diluviali e i risultati nelle fogne accanite

sebbene la nudità

sia così

salvata dai colonnati rosari suppliche alla

santa venuta dal mare la penitenza sotto la cripta

il malumore sfogato in una matizza a cavallo di un volo di

una rotazione di sirena del secondo conflitto mondiale

partito dal terrazzo di via campanile angolo via tribuna

chissà cosa mi acceca il chiaro sugli occhi mi

confonde

mi disorienta il passaggio uno schiocco tra i pizzi le vibrazioni di un seno

dovrò procurarmi un viso piuttosto neutro sì neutrissimo

moltissimamente

neutro anche se la terra divarica insidie già avvenute il disordine la veduta

la virulenza

sottopelle il nessun oggetto da salvare neanche il sottile

ogni tanto mi precipito fuori

dal corpo per riposare quel tanto bastevole a farmi sentire

un tantino meglio

la finestra mi spia mentre un refolino accarezza

qualcosa

di inopinatamente strano la voglia di essere

non mi sono mai abbandonato vassallo

mi vieto di confidarmi calzo occhiali scuri per non svelare

emozioni al tavolo verde sì perché la posta è alta ho dostoevskij di fronte

con le carte sudice di epilessia anche se sono state trattate per scivolare meglio

tra le dita del tempo

Giacomo Salvemini

Biografia

Giacomo Salvemini (Manfredonia, 1946) vive a Crispiano (TA). È poeta, critico letterario e attore.

Ha pubblicato: Orme sulla terra insana (Pungolo Verde, 1979); Strapiombi e raggi d’amore (Quinta Generazione, 1986); Scogli (Portofranco, 1987); Al ronzio dei rami in amore (La Vallisa, 1993); Tra labbra di marea (Bastogi, 1996); i libri d’artista: Promenade e Il Canto della Megattera (2000); Venti dell’amore oscuro (IX Premio Internazionale Guastaferro, Sciascia, 2005); Dalla tana di tufo (Horizon, 2009). È presente in numerose antologie e riviste letterarie.

In teatro e cinematografia ha recitato con Paola Gasmann in Dall’alba al tramonto e con Vanessa Gravina e Marco Marelli in Eros e Psiche diretti entrambi da Rina Lagioia. Ha inoltre recitato in diversi cortometraggi, film e opere teatrali.