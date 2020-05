Infermiere foggiano sul podio di Mister Italia on line

Nel fine settimana sono stati assegnati i titoli della terza selezione di Mister Italia Online, presidente della giuria tecnica che ha deciso l’assegnazione dei titoli Mister Italia Web, Denny Mendez – Miss Italia 1996 che ha preso il posto di Gianna Tani, storico personaggio del mondo delle produzioni tv di Mediaset e di Claudia Andreatti “signorina buonasera” di RaiUno presidenti di giuria delle precedenti selezioni.

Il terzo classificato della sezione LIKE con 595 like è risultato Massimo Altieri, 26enne foggiano di origine ora residente a Padova dove lavora presso l’Azienda Ospedaliera cittadina. Massimo che ha totalizzato 595 like è alto 1.80, è del segno del cancro, capelli castani scuri e occhi verdi, pratica palestra.

Fonte: Padovaoggi.it