“La lotteria blu”, solidarietà e istruzione a distanza a Manfredonia dalla proposta di un alunno

, 4 maggio 2020. Successo per l’iniziativa ““, solidarietà e istruzione a distanza, dell’Istituto Comprensivo ‘Don Milani 1 + Maiorano’ di Manfredonia, guidato dal Dirigente Scolastico Prof.. Alla base dell’esperienza “la capacità di far interagire le tre aree di intervento attenzionate dalla rubrica: Sistema Scuola – Inclusione – Classe”.

Alcuni nuclei del progetto: “LA LOTTERIA BLU” è una iniziativa di natura inclusiva, didattico/educativa e solidaristica nata dalla proposta di un alunno della classe III C di Scuola Primaria. Lo scorso anno scolastico la classe in oggetto aveva vissuto e attivamente sperimentato un percorso progettuale sul disturbo dello spettro autistico, al fine di accrescere conoscenze, abilità e competenze individuali e di comunità per supportare il processo di inclusione scolastica e sociale di un proprio compagno di classe. Il bambino, nell’ambito di una interessante misura di didattica a distanza denominata “LA RADIO IN CLASSE”, aveva avanzato l’idea di attivare i compagni di classe per la realizzazione di sussidi didattici da donare ai compagni diversamente abili (tra cui alunni con disturbo dello spettro autistico) che non potevano più utilizzare i sussidi presenti a scuola. A tal fine l’alunno proponeva una lotteria per donare quanto realizzato.

Il team docente, coordinato dalle insegnanti di sostegno al processo di inclusione scolastica e sociale Luisa Trotta e Arianna Giuliano, ha prontamente valorizzato l’idea del proprio alunno, sviluppando il progetto in oggetto come segue:

ALCUNI DEI PRINCIPALI OBIETTIVI:

Rafforzare ed implementare il modello di inclusione di Istituto e i connessi processi organizzativi e didattico/educativi, arricchendo i protocolli in essere con le misure di Didattica e presa in carico a distanza;

Rafforzare il modello di Sistema Integrato di Inclusione, intensificando le misure di collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, liberi professionisti operanti nel campo dell’Inclusione al fine di generare sinergie capaci di accrescere la qualità e l’efficacia delle azioni poste in essere a favore degli alunni diversamente abili;

Mantenere il senso di comunità riducendo la distanza sociale per mezzo della definizione e condivisione di obiettivi comuni;

Supportare le famiglie degli alunni diversamente abili, conseguendo la presa in carico del processo didattico/educativo in contesto domestico (bambino + famiglia). Non si deve trascurare la motivazione delle famiglie, rinforzando le condotte funzionali e aiutando i genitori nella gestione delle attività da condurre in casa;

Guidare la famiglia nella realizzazione di attività didattico/educative e gestione del tempo libero (giochi e relazioni);

Incrementare la dotazione strumentale e delle attività su cui basare gli interventi di didattica a distanza;

Grazie alla produzione di tutorial rivolti agli alunni del gruppo classe, acquisire e sviluppare abilità e competenze finalizzate alla realizzazione di sussidi didattici;

IL MODELLO OPERATIVO

1. Analisi dei bisogni;

2. Identificazione dei sussidi da produrre in relazione ai bisogni censiti: avvalendosi del contributo dell’associazione Ability lab aps, una realtà del territorio che fornisce servizi educativi e comportamentali (i servizi sono rivolti a bambini e adolescenti con diagnosi di autismo, dsa, disturbi della comunicazione, della relazione e del comportamento, adhd ed altre disabilità evolutive, attraverso una presa in carico globale, sviluppando programmi d’intervento individualizzati aba-vb sotto supervisione di analisti certificati Bcba, attività psico-educativi in piccolo gruppo ed attività laboratoriali) le docenti hanno predisposto il piano di produzione dei sussidi;

3. Realizzazione dei tutorial che avrebbero guidato gli alunni nella realizzazione dei sussidi impiegando materiali di facile reperimento, anche frutto di riciclo e reimpiego;

4. Realizzazione dei sussidi didattici. La produzione ha interessato non solo i bambini e le famiglie della classe III C ma anche il personale della associazione Ability lab aps, coadiuvato da ragazzi che si avvalgono dei servizi della stessa;

5. Raccolta dei sussidi prodotti e dei giochi didattici donati;

6. Realizzazione di un meeting di coordinamento tra il personale docente di sostegno dell’Istituto per la condivisione dei sussidi prodotti e la definizione degli abbinamenti agli alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria in relazione ai bisogni educativi;

7. Realizzazione di chiare istruzioni d’uso che potessero essere agevolmente fruite dalle famiglie;

8. Realizzazione delle buste arcobaleno, contenenti i sussidi e i giochi didattici, “nate dal desiderio di sentirsi vicini, entrando nelle case dei bambini più fragili al fine di portare un sorriso, fornire idee, piccoli suggerimenti di gioco, condivisione, apprendimento o generalizzazione dello stesso nell’ambiente naturale per eccellenza: casa propria. Rappresenta un modo diverso, in questo momento straordinario, che pertanto richiede soluzioni straordinarie, di fornire didattica inclusiva permettendo in primis una collaborazione attiva tra scuola, centri educativi e famiglia, ma anche tra alunni, che attraverso tutorial tenuti dalle insegnanti, si impegnano a realizzare, insieme alle proprie famiglie, attività e giochi pensati per i compagni con bisogni educativi speciali utilizzando semplice materiale da riciclo o donando giochi da tempo inutilizzati”.

9. Consegna delle buste arcobaleno.