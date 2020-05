La scuola dell’infanzia “Piccole pesti” ringrazia per l’aiuto dopo il furto

Foggia, 04 maggio 2020. Di seguito, una nota della scuola dell’infanzia “Piccole Pesti” di Foggia che ha subito un furto nella notte fra sabato e domenica scorsa. https://www.statoquotidiano.it/03/05/2020/furto-in-una-scuola-dellinfanzia-con-foro-nel-muro-verso-labitazione-adiacente/

“Siamo la scuola dell’infanzia “Piccole Pesti” di Foggia, la stessa che ha subito il furto dalla “banda del buco”. Non vi avevamo nascosto lo scoraggiamento e la delusione per l’ accaduto e allo stesso modo desideriamo rendervi partecipi dello sviluppo della faccenda. Abbiamo ricevuto tantissime offerte di aiuto e vogliamo ringraziare pubblicamente tutti per la vicinanza dimostrata, anche con un semplice messaggio, ma in particolare un grazie va: ai Ragazzi della Curva Nord, ad Immobiliare Germa, al signor Silvano Rossetti, presidente dell’associazione pompieri, al signor Rocco Laquaglia ed ad un’ impresa edile che ha preferito mantenere l’anonimato.

Inoltre un ringraziamento sentito e caloroso lo vogliamo fare alla signora Rosanna de Nisi e alle Istituzioni nella persona di Antonio Bove, Assessore all’edilizia scolastica e lavori pubblici, che stamattina si é immediatamente recato a scuola prendendo in carico tutta la situazione e lasciandoci senza parole. Le foto a seguire sono a testimonianza dell’ intervento di ripristino già in atto. Grazie Antonio Bove, a tutta l’amministrazione comunale di Foggia e ai nostri concittadini. Il tutto a dimostrazione che la nostra città é fatta da tante persone perbene”.