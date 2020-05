Manfredonia. Cittadino “Differimento conguaglio Tari, interventi Commissione: riflessioni”

Con Delibera n. 5 del 30/03/2020, la Commissione Straordinaria, con i poteri del ConsiglioComunale, ha approvato il “DIFFERIMENTO AL 01/06/2020 DEL CONGUAGLIO TARI(tassa rifiuti) RELATIVO ALL’ANNO 2019 IN SCADENZA AL 31/03/2020 PEREMERGENZA COVID-19”

Inizialmente ho pensato si trattasse di un provvedimento di buonsenso, considerata l’emergenza legata alla situazione sanitaria che stiamo vivendo. In seguito, riflettendoci, mi sono chiesto quale fosse concretamente l’opportunità che è stata data a noi cittadini, dal momento che, ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto avvisi di pagamento con il relativo saldo a conguaglio TARI 2019. Forse molti avranno dimenticato che a luglio 2019, la società ASE S.p.A. ha chiesto al Comune di Manfredonia un’ulteriore somma di denaro, nello specifico circa 825.000,00 euro, oltre a quella decretata dal Piano Economico Finanziario precedentemente approvato, al fine di meglio garantire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti fino alla data del 31/12/2019, totalizzando così ad un importo pari ad € 11.358.063,21, quale “costo di servizio”, da distribuire sull’intera platea contributiva di Manfredonia per il tramite del tributo TARI 2019.

A tale istanza, presentata dalla società ASE S.p.A., la Commissione Straordinaria, nello

stesso mese di luglio 2019, approvò l’ulteriore aumento, il quale inizialmente si sarebbe

dovuto pagare con l’ultima rata di novembre 2019, ma che fu quest’ultima

successivamente posticipata al 31/03/2020. Ne consegue che, ad oggi, come si potrebbe mai parlare di “differimento al 01/06/2020” e quindi di “rinvio”, se ancora non si conoscono gli importi del saldo conguaglio TARI 2019 che ognuno di noi dovrà pagare, visto che non c’è stata fatta nessuna comunicazione al riguardo?

Specifico, che non si sta parlando di “esentare”, ma come già scritto, di “posticipare” con un’ulteriore scadenza, un pagamento di cui non si conosce l’entità dell’importo. In questo caso, di fatto, codesta Delibera obbliga i cittadini a rinviare l’adempimento di tale tributo, poiché ignoto, che certamente con il passar dei mesi, si accumulerà ad altre scadenze riguardanti il corrente anno 2020, anch’esse non ancora deliberate da questa Commissione Straordinaria.

È evidente credere che tali inadempimenti siano la conseguenza logica di scelte fatte da

chi avrebbe dovuto migliorare l’attuale situazione e non peggiorala. In particolare mi

riferisco alla decisione, presa dalla Commissione Straordinaria, di interrompere il servizio

di riscossione erogato dalla società “Gestione Tributi”, investendo di tale incarico il proprio

personale comunale, il quale era sprovvisto di formazione e mezzi idonei a gestire tale

internalizzazione.

Diversamente sarebbe stato, indire con estrema urgenza un nuovo bando pubblico, allo

scopo di individuare idonea società, capace di condurre e gestire la riscossione dei tributi

ed entrate di altra natura, e nel mentre della suddetta procedura di gara, far continuare e

quindi assicurare, seppur a costi minori a seguito di trattativa, l’attività di riscossione posta

in essere dalla società Gestione Tributi.

Con la pubblicazione del “Bilancio Consuntivo 2019”, sarà alla portata di tutti quantificare il

gettito di denaro riscosso dal Comune di Manfredonia, per l’attività svolta dal suo

personale e confrontarlo con il lavoro svolto, negli anni passati, della società “Gestione

Tributi”; oltre, a valutarne in modo del tutto razionale, la bontà, o l’inadeguatezza delle

scelte fatte dalla Commissione Straordinaria. Difatti, una dimostrazione tangibile è data dal fatto che quando la medesima società “Gestione Tributi” si occupava della realizzazione dei conteggi, faceva anche recapitare a noi cittadini i pertinenti avvisi di pagamento TARI, contrariamente da quanto attualmente non ancora svolto dal personale addetto del Comune di Manfredonia.

Un ulteriore segnale di cambiamento che mi sarei aspettato dalla Commissione

Straordinaria, rispetto alla gestione del passato, che purtroppo inspiegabilmente non si è

verificato, è la revoca dell’Amministratore Unico della società ASE S.p.A., anch’egli

nominato dall’ex Sindaco Riccardi. La società ASE S.p.A., partecipata del Comune di Manfredonia, continua da anni a gestire il “servizio igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti” della nostra città ed ogni anno, in modo puntuale, ci presenta un aumento di spesa, ma sproporzionato rispetto all’intero servizio effettivamente svolto.

Infatti, un aspetto che offre uno spunto di riflessione, è che nonostante il servizio “porta a

porta” nel corso degli anni abbia aumentato notevolmente le percentuali di raccolta di

rifiuti differenziati, abbattendo così le percentuali di raccolta e smaltimento di rifiuti

indifferenziati, il costo dalla TARI continui ad aumentato inspiegabilmente.

Infatti, tale aspetto, renderebbe ingiustificato e privo di ogni fondamento l’aggravio di

ulteriori costi aggiuntivi, specificando che in ragion di logica, si sarebbe dovuto riscontrare

un’inversione di tendenza, e quindi una diminuzione tangibile dei costi a beneficio dei

cittadini.

Imperativo è evidenziare che la stessa società ASE, nell’ammontare dei costi non esegue con regolarità servizi che sono stati calcolati e preventivati nei Piani Economici Finanziari. Ad oggi si sarebbe già dovuto conoscere il costo del “servizio igiene urbana raccolta e smaltimento rifiuti” 2020 e di conseguenza ricevere i relativi avvisi di pagamento per il Tributo TARI, oltre a porre in essere – nella medesima Delibera n. 5 del 30/03/2020 – un congruo rinvio che vada ben più in là della scadenza del 01 giugno 2020, quest’ultima da considerare troppo breve rispetto all’attuale scenario di crisi economica che stiamo affrontando in questo periodo pandemico; solo allora la Delibera su richiamata avrebbe avuto, nell’attuale contesto, una plausibile logica applicativa.

Invece si continua a navigare nel buio, con continui ritardi che si trasformeranno in danni

economici per il Comune e disagi per i cittadini. In questa fase transitoria, nella quale il Comune è gestito da una Commissione Straordinaria, sarebbe stato lecito ed auspicabile aspettarsi una particolare attenzione nell’attività amministrativa e nelle scelte legate ad essa – finalizzate al riordino di una serie di situazioni complesse e ad una pianificazione concreta di un’attività di risanamento rispetto al danno economico lasciato da chi ci ha amministrato negli ultimi 20 anni – e non ad una continua gestione superficiale e poco attenta, soprattutto con specifiche azioni, che creerebbero un aumento della situazione debitoria, con relative conseguenze negative sui servizi al cittadino e sulla crescita socio economica di Manfredonia.

Cittadino che si firma “L’AVVOCATO DEI CITTADINI” – Manfredonia, 5 maggio 2020

Delibera Comune di Manfredonia n.5 del 30.03.2020