Manfredonia, cocaina e falso tesserino della Polizia: operaio 59enne ai domiciliari

, 04 maggio 2020. Arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di. In seguito ad ulteriori controlli emerge altro: un falso tesserino della Polizia, e una pistola modificata rinvenuta nel domicilio dell’autore dei fatti. E’ quanto avvenuto, lo scorso 21 aprile, a Manfredonia, con operazione a cura deidel Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia del centro sipontino. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Protagonista dei fatti un 59enne del centro sipontino, con precedenti per droga e armi. Oltre all’arresto per la detenzione e spaccio della droga, l’uomo è stato denunciato per atti falsi (il tesserino della Polizia falsificato). In seguito alla convalida, lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it