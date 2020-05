Manfredonia. “La bicicletta questa sconosciuta è il mezzo di locomozione del dopo virus”

, 04 maggio 2020. TRA le misure evidenziate per fronteggiare il contagio da Covid-19 anche in previsione dell’allentamento della pressione isolazionista della “Fase 2”, vi è quella del “distanziamento” tra le persone. Un problema che pone una serqua di difficoltà in specie per quanto riguarda la “mobilità”, gli spostamenti cioè della gente, in particolare con i mezzi pubblici. I problemi che si prospettano sono tanti e delicati. Tra i consigli che vengono raccomandati c’è quello dell’uso della bicicletta, un mezzo semplice l’utile e dilettevole. Sono previsti anche incentivi all’acquisto di una bicicletta.

“LA BICI è senz’altro lo strumento perfetto per mantenere le distanze, evitare gli assembramenti e non da ultimo migliorare la forma fisica” evidenzia in una nota Giuseppe Marasco, presidente della Civilis-Endas, l’ente che ha quale mission quella della salvaguardia dell’ambiente e delle attività connesse. Citando il vademecum pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel quale sono fornite indicazioni sull’uso della bicicletta e sui benefici fisici e psichici che la due ruote assicura, la Civilis-Endas propone <di pensare alla bicicletta non solo in chiave utilitaristica e sportiva, ma quale modello per migliorare definitivamente la salute e le abitudini dei cittadini e praticamente a costo zero. Pedalare – afferma Marasco – è uno stile di vita che unisce libertà, sensibilità ecologica, tutela dell’ambiente, del territorio e sport”.

UNA ATTIVITA’ che purtroppo a Manfredonia è poco praticata. Sono pochi i cittadini, maschi e femmine, giovani e non, che scelgono la bicicletta per gli spostamenti, anche i più banali. Si preferisce l’automobile. E’ impressionante il parco autovetture esistente a Manfredonia. Con quali ripercussioni sull’ambiente, sulla salute, sui costi, è facile rendersene conto. E d’altra parte non si è mai pensato da parte delle civiche autorità, di incentivare questa attività che unisce l’utile al dilettevole. Anzi per tanti versi la si è penalizzata e disprezzata.

ANCHE qui tanti annunci e promesse cadute invariabilmente nel nulla. E’, ad esempio, il caso della “pista ciclabile” di Siponto. Ben otto chilometri per 800 mila euro di spesa, attraverso vari viali, inaugurata con tanta enfasi dall’allora assessore alle opere pubbliche Zingariello. Non c’è voluto molto per verificare che era uno dei grandi bluff: oltre a non essere utilizzabile, la pista ha ulteriormente danneggiato i viali. E’ rimasta così, a memoria di misfatti inverosimili. E tuttavia ne è prevista un’altra per 400mila euro. Per non parlare delle biciclette.

“SONO finite miseramente due iniziative – ricorda Marasco – la “Bike sharing” e la “Parking bici” con numerose biciclette dislocate tra Manfredonia e Siponto, vandalizzate e distrutte. Denaro sprecato“. I resti sono stati raccolti dalla ditta del nord che le aveva istallate. Avrebbero dovuto servire, si disse, per il turismo. Le une e l’altro si sono arenate. Un viatico niente affatto gratificante per la mobilità che si prospetta a meno che il virus non faccia il miracolo.

Michele Apollonio