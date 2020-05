Manfredonia. Opere abusive sul Molo, Tar boccia ricorso

, 05 maggio 2020. “Le opere abusive , ancorché prevalentemente realizzate da un precedente concessionario, sono di notevole impatto, poiché interessano una superficie complessiva di 800 mq (passerella in cemento, scalo d’alaggio, manufatto e cordolo in cls) (..)”. Con recente sentenza , la sezione terza del Tar Puglia di Bari ha respinto il ricorso proposto da una società di, contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Bari, per l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia di una serie di atti, tra i quali il decreto a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con il quale viene dichiarata la decadenza della società dalla concessione demaniale marittima di complessivi mq. 904,62 (..) con effetto immediato e con conseguente obbligo di sgomberare da ogni cosa di proprietà o comunque detenuta l’area demaniale marittima attualmente occupata entro 60 giorni dalla data di notifica del decreto, pena le conseguenze di legge sia di natura penale sia amministrativa per l’occupazione da considerare abusiva per il decorso di tale termine.

Relatore il dott. Orazio Ciliberti, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84 D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Al termine della valutazioni dei fatti, il TAR Puglia di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha respinto.