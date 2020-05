Manfredonia, raccolta e trasporto rifiuti: usufrutto mezzi Longo Euroservice srl per l’ASE

, 04 maggio 2020. Con recente atto del, si è proceduto alla stipula del contratto di usufrutto sugli automezzi forniti da Longo Euroservice Srl in favore dell’ASE SpA che effettuerà la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani nel territorio delper adempiere a quanto previsto all’art. 9 del contratto di servizio.

“Del valore del diritto di usufrutto”, costituito con l’atto in questione, dell’importo indicato

all’art. 14 del contratto di usufrutto, si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo pattuito all’art. 24 del medesimo contratto di servizio”. “La stipula dell’atto di costituzione di usufrutto sugli automezzi non comporterà alcun costo per questo Ente tenuto conto che tutte le spese riferite alla omologazione ministeriale conforme alle norme vigenti, in particolare all’aggiornamento della carta di circolazione, sono a totale carico dell’Ase SpA”.

ATTO INTEGRALE IN ALLEGATO > 500 _ 2020