Manfredonia, torna lo ‘struscio’ per il Corso. Una cinquantina di ragazzi in fuga da un torrione..

, 04 maggio 2020. Con l’alleggerimento delle misure governative (vedi di seguito il), tanti i cittadini scesi per le strade, da stamani, a, sul lungomare, nei pressi dell’Acqua di Cristo, nei torrioni (intervento in serata degli agenti della P.S. con fuga di una cinquantina di ragazzi), e soprattutto per, via principale della città.

Di seguito alcune immagini, e il testo di cosa è previsto, ai sensi di legge, relativamente agli spostamenti dei cittadini, fino a nuova e differente disposizione.

“Fase 2” – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (dpcm 26.04.2020)