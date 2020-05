Nuove disposizioni FIMMG per visite dai medici di famiglia

Foggia, 04 maggio 2020. Da oggi in tutti gli studi di medicina generale (medici di famiglia) associatisono esposte le nuove linee guida per le visite e le prescrizioni, come suggerite dal sindacato di categoria in una lettera ufficiale della FIMMG Puglia inviata ai suoi medici associati in data 2 maggio 2020.

Sulla comunicazione agli assistiti si informa che in considerazione del perdurare della pandemia COVID 19 e della particolare situazione di contagi del nostro territorio, al fine di tutelare la salute di tutti ed evitare che gli studi medici possano diventare luogo di contagio per i nostri assistiti, l’attività dei medici di famiglia da oggi (4 maggio 2020, ndr) l’attività dei medici di famiglia sarà cosi regolamentata:

– le visite mediche, se indifferibili, si svolgono previo appuntamento e colloquio teelfonico con il proprio medico di base;

– nello studio è consentita la presenza di massimo 2 persone;

– la trascrizione di farmaci ed esami sarà assicurata esclusivamente a mezzo di richiesta telefonica;

– l’invio delle prescrizioni avverrà solo per via telematica (email personale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico) ovvero con modalità che permettano l’accesso diretto del cittadino in farmacia;

– la distribuzione personale delle ricette non dematerializzate avverrà previo accordi telefonici;

– l’assistito è invitato a munirsi di mascherina prima di accedere ai locali dello studio.

Nella lettera ai suoi medici associati del 2 maggio 2020 la FIMMG specifica che per la regolamentazione dell’attività domiciliare (ADP, ADI, etc.) sono attese specifiche indicazioni regionali. Inoltre sempre sulla lettera si legge l’esortazione ai medici ad essere più presenti sul territorio: siamo alla vigilia di un momento delicato per il nostro Paese e per la nostra Regione e noi sappiamo come il territorio può diventare l’avamposto più efficace per monitorare velocemente e in modo capillare la eventuale diffusione del virus in Puglia. È arrivato il momento di dimostrare quello che la Medicina Generale può fare in termini di sorveglianza e prevenzione sul territorio; è arrivato il momento di avviare quel processo di rinnovamento che sostituisca il modello “dell’attesa” con il modello “dell’iniziativa” che è la chiave di volta per la presa in carico della cronicità.