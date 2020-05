Omicidio Silvestri, controesame per Carabiniere. Legale “Passate dichiarazioni Zino sono nulle”

Omicidio Silvestri, in aula i Carabinieri. Difesa contesta incendio auto e “passaggio” sull’A14

L’udienza di stamani, 04 maggio 2020. Stamani in aula un carabiniere del Comando Compagnia di Manfredonia, che si è occupato delle indagini. Il militare, già ascoltato nell’ultima udienza dal collegio difensivo del Lombardi, è stato ascoltato stamani dalla difesa di Antonio Zino, rappresentata dall’Avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia. “E’ emerso con chiarezza – dice a StatoQuotidiano l’Avv. Starace – che, quando il mio assistito è stato sentito dai CC nell’ambito delle indagini correlate all’omicidio, era già indagato e stavano già svolgendo delle indagini nei suoi confronti”. Le dichiarazioni che avrebbe reso lo stesso Zino, “secondo la tesi accusatoria per favorire Lombardi”, sarebbero pertanto “nulle, perchè non rilasciate in presenza dell’avvocato. Non è emersa una corrispondenza con le tesi dei Carabinieri, che non avrebbero richiesto a Zino se volesse procedere con le dichiarazioni alla presenza di un legale”, conclude l’Avv. Starace.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it