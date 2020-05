Omicidio Silvestri, Maresciallo CC “Ecco come si sono incontrati Zino e Lombardi”. Difesa “Inverosimile”

Foggia, 04 maggio 2020. Una nuova ipotesi investigativa, relativa all’incontro tra gli imputatisvoltasi in Corte d’Assise a Foggia nell’ambito del procedimento penale a carico del 48enne, e del 39ennela mattina del 17 aprile 2019 – dai militari dell’Arma – , nell’ambito delle indagini relative, avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, dellungo la via Panoramica di(Fg).

L’accusa. “Zino risponde di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”. Come ricordato, i due imputati – per l’accusa “del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, sono stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e “favoreggiamento personale” (Zino). Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris, con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).

L’udienza del 2 marzo. Nel corso dell’ultima udienza (2 marzo 2020), erano emerse contrapposizioni tra accusa e difesa sulle modalità con le quali gli imputati si sarebbero incontrati sull’A14, sull’incendio dell’auto utilizzata per l’agguato e sul movente dell’omicidio. L’udienza di stamani prevedeva il controesame del Maresciallo del Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia, tra coloro che hanno curato le indagini, da parte della difesa di Antonio Zino (rappresentata dall’avvocato Innocenza Starace – vedi focus), con interventi del Presidente della Corte, dr. Civita, del PM della difesa del Lombardi (rappresentata dagli avvocati Santangelo e Pietro Schiavone), e con ulteriore intervento dell’avvocato I.Starace. Un’udienza lunga, dunque, protrattasi per ore.

Le contrapposizioni tra CC e difesa del Lombardi. Nell’udienza del 2 marzo 2020, il Maresciallo dei Carabinieri era stato ascoltato dal P.m. e, nel controesame, dal collegio difensivo del Lombardi. Per la difesa, erano “emersi elementi contrastanti in merito alla ricostruzione dei Carabinieri” tanto “per il coinvolgimento nell’omicidio, dalle fasi iniziali, del Lombardi”, quanto per “la ricostruzione del percorso effettuato dall’imputato dopo l’agguato”. In particolare, i carabinieri – nell’esame del Pm -, avrebbero “riferito, da subito, che l’omicidio era inquadrabile nella contrapposizione dei clan ‘Li Bergolis Miucci‘ e ‘Lombardi Ricucci La Torre‘”. Al contrario, la difesa ha evidenziato come “nelle prime informative redatte dai CC e inviate alla Procura, fino al settembre 2017, quest’ipotesi non era stata presa in considerazione”. Sarebbe stata infatti “avvalorata la tesi di una sorta di regolamento di conti all’interno del clan Miucci Li Bergolis”. Per il collegio difensivo, “lo stub o altri accertamenti irrepetibili nei confronti dei componenti del presunto clan Lombardi – Ricucci – La Torre non sono stati svolti, nell’immediatezza dei fatti, dopo l’omicidio”. Solo dopo, “in seguito alle risultanze dell’esame del dna sul Lombardi”, i carabinieri – secondo la difesa – hanno “abbandonato l’ipotesi originaria, il regolamento dei conti nel gruppo Miucci – Li Bergolis, per la contrapposizione tra i 2 clan”.

Il presunto incontro tra i due imputati: le ipotesi. Una contrapposizione tra il Maresciallo dei Carabinieri e la difesa del Lombardi, relativa alla modalità con le quali lo stesso Lombardi avrebbe raggiunto Zino sull’A14, nei pressi di Poggio Imperiale, si è ripresentata stamani. Nell’udienza del 2 marzo, secondo la ricostruzione dei CC riportata dalla difesa, l’incontro in autostrada sarebbe avvenuto “alle ore 6.20” (del 21 marzo 2017) mentre “alle ore 6.44” (dello stesso giorno) “la cella avrebbe agganciato nei pressi di Fossacesia (nel territorio di Chieti)”. Il collegio difensivo aveva ritenuto questa ricostruzione “inverosimile”: considerando che “da Poggio Imperiale alla cella agganciata a Fossacesia distano 90 km”, si sarebbero potuti percorrere “a una velocità di circa 225 km orari”. Un lasso di tempo ritenuto “improbabile” anche perchè, in seguito agli accertamenti svolti, “non risultano infrazioni nel tratto di strada indicato, nella fascia riportata, nel giorno dell’omicidio”. Secondo la difesa, i Carabinieri non avrebbero motivato come il Lombardi avrebbe raggiunto Zino sull’autostrada.

Nell’udienza di stamani, 4 maggio, “il Maresciallo dei Carabinieri ha introdotto un nuovo tema, diverso dall’ipotesi che il Lombardi, dopo l’omicidio del Silvestri, sia stato accompagnato al casello di Poggio Imperiale, per poi incontrare Zino”. Come sostiene la difesa del Lombardi, “il Maresciallo dei CC, di sua iniziativa senza aver avuto incarico da nessuno ma sulla base delle trascrizioni depositate dal perito – relative anche ad una conversazione ambientale tra Virgilio e Zino, dove sono emerse le parole ‘Poggio Imperiale‘ ‘Autogrill‘ e ‘Benzina‘ -, ha ipotizzato un nuovo itinerario relativo all’incontro tra i due imputati”. “Per il militare dell’Arma – sostiene la difesa – il luogo dell’incontro non è più ora il casello autostradale di Poggio Imperiale, ma un distributore di benzina in disuso sull’A14, tra San Severo e Poggio Imperiale“. “Di sua iniziativa, successivamente all’ultima udienza del 2 marzo scorso (dopo quindi essere stato ascoltato nel controesame dalla difesa del Lombardi,ndr), con un’autovettura in dotazione ai Carabinieri, in un orario diverso da quello dell’omicidio, il Maresciallo dei CC ha percorso il nuovo itinerario, dicendo di averci impiegato circa un’ora e 10 minuti. Dunque, la presenza del Lombardi sull’autostrada non va più indicata nelle ore 6.20 ma nelle ore 6.10”, sostiene la difesa dell’uomo.

“Senza alcuna relazione, il Maresciallo dei Carabinieri ha sostenuto che è possibile accedere al distributore di benzina in disuso non necessariamente utilizzando l’autostrada, ma anche una stradina esterna all’A14“, dice la difesa. Dunque “per raggiungere il distributore, Zino non sarebbe entrato in autostrada ma percorrendo una stradina esterna. Lombardi sarebbe stato accompagnato al distributore in disuso attraverso la stessa stradina – come ipotizzato ora dal Maresciallo dei CC – e una volta quì avrebbe incontrato Zino, per poi andare via con lo stesso. Come fatto da chi ha accompagnato Lombardi, presunto complice dell’omicidio del Silvestri, che dal distributore in disuso, attraverso la stradina esterna, è tornato indietro”.

“E’ un’ipotesi mai emersa in precedenza, e della cui valenza abbiamo dubbi. Una nuova ipotesi investigativa che non porta a nulla – secondo la difesa del Lombardi (avvocati Santangelo e Pietro Schiavone del Foro di Foggia -, se non confusione”. “Il test del Maresciallo è stato svolto con un’auto diversa da quella utilizzata dagli autori dell’omicidio e in condizioni climatiche e temporali differenti: di giorno il percorso svolto dal Carabinieri, di mattina presto (ore 5 circa, con il buio), quello svolto dagli autori dell’omicidio”, secondo la difesa del Lombardi.

Le indicazioni emerse durante il controesame del Maresciallo dei CC. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, il tempo di percorrenza indicato dal Maresciallo dei Carabinieri – nel corso del controesame – è di 1 ora e 6 minuti e non 1 ora e 10 minuti. In base a questa ricostruzione, considerando le ore 4.50 (orario dell’omicidio) aggiungendo 1 ora e 6 minuti di percorrenza, dalla panoramica di Monte Sant’Angelo, l’arrivo al distributore di benzina in disuso è alle ore 5.56. Il test del Maresciallo dei Carabinieri sarebbe stato svolto in un orario differente , “ma il giorno 24 marzo quando è nevicato e con maggior traffico”. Dunque, in base a questa ricostruzione, alla nuova ipotesi investigativa dei CC, il Lombardi avrebbe avuto tutto il tempo per entrare nella finestra ‘spazio-temporale’, nella quale va incluso il presunto transito di Zino sull A14. Zino sarebbe partito dal casello alle ore 5.54, transitando nell’area di servizio alle ore 6.08 circa (per complessivi 37 km, di autostrada). Ora, dall’area di servizio in disuso fino all’area di aggancio della cella di Fossacesia ci sono circa 100 km. A una velocità di circa 150 km/h, l’arrivo nell’area di influenza di Fossacesia va calcolato nell’ottica di 40 minuti circa. Da qui la congruenza evidenziata nella deposizione del Maresciallo dei Carabinieri.

La prossima udienza è ora fissata per il 18 maggio 2020.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

