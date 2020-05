Poliziotti e carabinieri: quando devono identificarsi? (Laleggepertutti)

plicare sull’abito in modo visibile una placca di riconoscimento e di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

Dunque, per quanto la legge imponga di portare sempre con sé la tessera di riconoscimento, sussiste l’obbligo di identificarsi solamente quando polizia e carabinieri agiscono in borghese: in questo caso, bisogna applicare all’abito una placca di riconoscimento e, se v’è espressa richiesta da parte dei cittadini, bisogna identificarsi mostrando apposita tessera. La ragione per cui i poliziotti e i carabinieri in borghese debbano identificarsi è piuttosto ovvio: agendo in abiti civili, le persone non sanno con chi hanno a che fare e, dunque, potrebbero ben rifiutarsi di obbedire a un ordine impartito da un soggetto che si confonde con gli altri. Dunque, poliziotti e carabinieri sono tenuti a identificarsi mostrando la tessera di riconoscimento solamente quando agiscono in borghese e, dunque, quando sono privi di divisa”. (fonte la leggepertutti)

