Rapinò farmacia a Lucera: arrestato 21enne pluripregiudicato

, 04 maggio 2020. Gli agenti del Commissariato dihanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Foggia -Ufficio del G.I.P.- a carico di un giovane di 21 anni, residente a Lucera e pluripregiudicato, in quanto ritenuto responsabile di una rapina consumata ai danni di una farmacia della cittadina federiciana.. L’intervento tempestivo della Polizia e gli immediati accertamenti, coordinati e diretti dalla locale Procura, consistiti in un meticolosa acquisizione ed elaborazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza ubicate nella farmacia e in alcuni esercizi commerciali, che insistono nella medesima zona, permettevano di ricostruire i momenti precedenti e successivi alla rapina. Pertanto, piccoli frammenti di immagini indirizzavano gli investigatori, guidati dalla Procura di Foggia, ad approfondire le indagini nei confronti del soggetto individuato, tanto che nel corso delle stesse venivano altresì rinvenuti alcuni capi di abbigliamento che egli aveva utilizzato per commettere la rapina.

Gli indizi raccolti portati immediatamente al vaglio della Procura della Repubblica di Foggia sono stati pienamente condivisi dalla stessa che ne ha disposto la misura della custodia in carcere per rapina e porto abusivo di un’arma.

Sono in corso da parte della squadra investigativa del Commissariato di P.S. di Lucera ulteriori approfondimenti per individuare eventuali correi e il coinvolgimento del predetto in altri fatti delittuosi della stessa specie.