Scuola nautica “abusiva” a San Severo: sanzioni della CP di Manfredonia

, 04 maggio 2020. I militari della Guardia Costiera di Manfredonia, appartenenti al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione Marittima di Bari, hanno effettuato una serie di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni del nuovo Codice della Nautica da diporto con particolare riferimento alle incombenzeamministrative a carico delle scuole nautiche e dei centri di formazione per lanautica.

L’attività di verifica sul territorio posta in essere dai militari della Guardia Costiera

di Manfredonia segue, a distanza di qualche mese, quella effettuata dai colleghi

della Direzione Marittima di Bari che, nel settembre dello scorso anno, avevano

accertato e sanzionato una scuola nautica abusiva presente nel Comune di

Manfredonia. Le scuole nautiche e i centri di formazione per la nautica hanno infatti l’obbligo, per esercitare le attività didattiche, di munirsi di apposita autorizzazione da parte

delle Province. I controlli dei militari si sono concentrati presso sei scuole

nautiche dislocate su tutto il territorio della provincia di Foggia e hanno permesso

di accertare la presenza di una scuola nautica sita nel Comune di San Severo

(FG) che, priva della prevista autorizzazione all’esercizio (la stessa risultava

scaduta dal 2015) effettuava corsi per il rilascio della patente nautica.

In particolare con attente attività mirate i militari hanno accertato come il predetto

centro di formazione, nonostante non avesse le autorizzazioni previste e non

avesse comunicato l’inizio dell’attività agli Enti preposti, pubblicizzava i propri

corsi su diversi siti internet e piattaforme social raccogliendo tra l’altro numerose

adesioni da parte di ignari aspiranti al conseguimento del titolo nautico.

Al titolare dell’attività abusiva è stato notificato un verbale amministrativo, ai sensi

del Codice della nautica da diporto, con importi che prevedono una sanzione

pecuniaria che da 5.000 a 15.000 Euro.

Le verifiche presso tali attività proseguiranno da parte della Guardia Costiera al

fine di tutelare tanto i cittadini interessati al conseguimento della patente nautica

quanto le strutture che effettuano tale attività nel rispetto delle regole previste.