Foggia. Stazione semideserta, autobus verso l’ospedale, mercati presidiati

In villa intorno a mezzogiorno si vede qualcuno che si concede una passeggiata singola o per accompagnare il figlio che ha scelto la bici. La macchina della polizia municipale che percorre nei due sensi le corsie lungo le aiuole al centro verso la rotonda, vigila che tutto proceda tranquillamente, cosa che avviene. Qualcuno sonnecchia sulla panchina, disteso al sole che oggi è particolarmente splendente.ma vicino alle statue c’è anche chi consulta il cellulare in solitudine. Se un cenno ludico si nota, è quello di due bambini all’aria aperta ben affiatati dalla quarantena, che continuano a giocare fra loro. Seguiamo lo sciogliersi dal lockdown del 4 maggio in alcuni snodi nevralgici della città mentre notiamo che la tendenza diffusa ai crocchi di conversazione resta sempre in vigore.

Sull’asfalto dell’isola pedonale si vedono una coperta e un cartone per terra. Questi sono stati i giorni in cui alcuni senza tetto hanno dormito in strada senza l’attenzione dei passanti, che ovviamente erano pochissimi. La gente è in fila davanti alle banche e tende ad accalcarsi senza ordine per salire sui bus urbani. Salta agli occhi la chiusura dei bar e dei negozi di abbigliamento, tranne quelle per bambini che sono quasi tutti aperti, come i negozi di cartoleria-giocattoli e le librerie.

Dal Terminal della stazione oggi le corse urbane, ci informa l’addetto ai biglietti, si sono dirette, in particolare, verso l’ospedale, sono stati tanti i giorni di lontananza e i congiunti vanno a trovare i congiunti. “Il numero dei viaggiatori oggi è decisamente maggiore”. Partono verso i paesi della provincia non solo stranieri, che come sempre sono tanti ad attendere il loro mezzo, ma molti foggiani su linee Ataf, Acapt e Ferrovie del Gargano. Nell’atrio della stazione non si vede folla, il panorama di silenzio è desolante, nessuna traccia dell’arrivo che si prevedeva, almeno fino a stamattina. L’edicola ha riaperto oggi e il primo turno è cominciato alle 5. La signora Veronica ha dato da poco il cambio a sua sorella: “Noi siamo tornati oggi dato lo scarso traffico di bus e treni, cominciavamo a vendere molto presto con tutta la gente che partiva, penso, visto che oggi non c’è nessuno, che stiano lavorando con lo smart-working, in cassa solo 50 euro, speravamo in qualcosa in più. ” Il ragazzo davanti a noi aveva chiesto alcuni biglietti per Peschici e per Vieste, poi non si vede più nessuno.

All’ingresso del cimitero, il responsabile del verde e delle cappelle Antonio Cupo sta per chiudere il cancello. La giornata di visite finisce alle 12.30. Non è stato come il 2 novembre, con i parenti che si precipitano a trovare i propri defunti, non solo perché non è il periodo ma i negozi dei fiori antistanti sono chiusi. Quella di riaprire il cimitero è stata una delle richieste forse più pressanti al sindaco Franco Landella, veicolata anche con la formazione di gruppi su facebook. “Non solo si sono viste poche persone- dice Cupo- ma tutte a distanza tra loro, con la mascherina, la gente ha paura del contagio”. Le critiche all’ordinanza di sosta solo per mezz’ora erano rimbalzate sul web, troppo esiguo il tempo concesso, si diceva. Ma pare proprio che stamattina nessun intervento di sgombero forzato sia avvenuto da parte delle forze dell’ ordine, numerose in giro per la città.

Riprendono anche i mercati rionali, al Rosati, per esempio, gli addetti della Protezione civile presidiano le transenne di ingresso e di uscita. Si entra solo con mascherina e guanti, tutto lo spazio occupato dalle bancarelle è diviso in due settori con oltre 20 addetti al controllo, se svista sulla sicurezza c’è riguarda il singolo esercente, “lui deve far rispettare la distanza”.

La corsa dei runner a parco S. Felice è ordinata. Foggia riprende lentamente la sua attività, l’aria è più tersa che mai, incantata, molto triste, per oggi è andata così.

A cura di Paola Lucino, Foggia 04 maggio 2020

biglietteria terminal piazzale partenza autobus Veronica, edicola stazione foggia Villa comunale 1 Villa comunale 2 Antonio, cimitero Protezione civile al Rosati coperta nell’isola pedonale Negozi chiusi dell’isola pedonale isola pedonale

fotogallery enzo maizzi (prima parte della mattinata, mercati, autobus)