Visiere prodotte con stampante 3D, il grazie del “Gruppo Comunale Volontari” al donatore

Continuare a proteggersi è indispensabile. Il “Gruppo Comunale Volontari” è in prima linea dall’inizio dell’allerta Covid-19, in maniera costante. I Volontari stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione e cercare di rispondere alle richieste che giornalmente giungono presso la sala operativa del COC.

Il DNA del Volontario in questa emergenza ha subito una trasformazione professionale, al punto di diventare un “alto funzionario” sempre in corsa contro quel tempo che scorre senza alcuna sosta e senza conoscere il nemico che gli è di fronte. Apprezziamo con molta umiltà, questo gesto di solidarietà che il nostro compaesano Matteo Nenna, nonché nostro “veterano” ha fatto nei nostri confronti. Una visiera prodotta in stampa 3D, adatta alle nostre esigenze e attività del momento. Un dispositivo di protezione necessario per proteggersi in caso di contatti stretti, durante le attività svolte dai Volontari.

Grazie Matteo, hai donato ai Volontari più che l’oggetto, un messaggio di vicinanza e di responsabilità sociale. Lo si legge sulla pagina Facebook dello stesso GCV.