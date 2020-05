Zapponeta, D’Aloisio: “Nessuna discarica: denunciati gli autori di questa grave diffamazione”

“Abbiamo appreso che è in atto una raccolta firme contro la realizzazione di una FANTOMATICA DISCARICA nel centro abitato, COSA ASSOLUTAMENTE NON VERA che diffonde paura e false informazioni tra i cittadini.

Abbiamo provveduto a sporgere formale denuncia querela per PROCURATO ALLARME E DIFFAMAZIONE contro gli autori di questa iniziativa.

Non accetto, in alcun modo, da Sindaco e soprattutto da cittadino di Zapponeta, che un Comune come il nostro, pluripremiato sul tema ambientale, tra i primi in tutta la Regione Puglia, venga infangato da menzogne lesive per l’immagine dell’intera comunità.

Il Centro Comunale di Raccolta (CCR) è esattamente l’OPPOSTO DI UNA DISCARICA

Stiamo realizzando un’area strutturata, sorvegliata, gestita e all’avanguardia, da Paese civile e presente all’interno dei centri abitati dei Comuni più evoluti dal punto di vista ambientale.

Il CCR è un mezzo a tutela dell’ambiente e rappresenta un servizio messo a disposizione della comunità cittadina per agevolare la buona pratica ambientale della raccolta differenziata, e che deve mettere nelle condizioni tutti i cittadini di poter raggiungere l’area senza difficoltà.

Con questa opera, facciamo un altro passo in avanti di civiltà.

E ricordo che NOI LE DISCARICHE NON LE REALIZZIAMO, MA LE ELIMINIAMO‼️”

Lo riporta il Sindaco di Zapponeta dott. Vincenzo D’Aloisio.