Covid Puglia: incentivi per vaccinare i giovani, Lopalco “Dosi al drive trought”

Bari, 04/05/2021 – (ilquotidianoitaliano) La Regione Puglia vorrebbe scongiurare la possibilità che in vista dell’estate 2021 i giovani non si immunizzino contro il coronavirus. Per questo motivo partirà la campagna di comunicazione e sensibilizzazione per sottoporsi al vaccino grazie anche all’utilizzo dei drive trought.

“Facili, veloci e comodi” così ha sottolineato l’assessore alla Salute della Puglia, Pier Luigi Lopalco. “Bisogna mettere in campo una campagna di sensibilizzazione e mettere insieme dei sistemi per richiamare alla vaccinazione categorie che non stanno rispondendo neanche adesso”. In particolare, stando a quanto sottolineato da Lopalco, nella fascia di età dai 60 ai 79 anni non c’è la corsa al vaccino e questo potrebbe ripercuotersi anche nei più giovani.

L’incentivo alla vaccinazione potrebbe essere dato anche grazie al green pass con cui sarà possibile viaggiare. L’assessore non è d’accordo con l’apertura di nuovi hub, ma vuole incentivare i drive trought. “Sono molto facili, veloci, comodi e a portata di giovani. L’organizzazione non sarà un problema. Dobbiamo invece lavorare per modificare la percezione del rischio che tende ad abbassarsi”. (ilquotidianoitaliano)