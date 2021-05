Landella dimissionario ma manovre ancora in corso per riunire la maggioranza

(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Foggia, 04 maggio 2021. Nulla di fatto dal notaio, anzi, alcuni dei consiglieri di minoranza non si sono presentati in piazza Giordano sapendo che, comunque, non ci sarebbe stato il numero per mandare a casa Landella. Il sindaco, d’altro canto, si è dimesso dopo una riunione di maggioranza in cui era presente anche la giunta, al lavoro da 17 giorni.

Alcuni consiglieri hanno esortato il sindaco a rimanere in sella ma, quando il primo cittadino ha saputo che Bove e Morese si erano recati dal notaio (o che sicuramente l’avrebbero fatto) a quel punto ha detto basta, lascio. Teoricamente, cioè senza essersi presentati fisicamente nell’isola pedonale– alcuni si sono incamminati verso la meta ma strada facendo hanno saputo che era inutile- sono 14 i consiglieri riuniti per la firma.

Dopo le dimissioni di Consalvo Di Pasqua, molto vicino al sindaco da prima del suo approdo nella Lega, colpisce la presenza di Bove (ex assessore al bilancio della maggioranza) per decretare la fine dell’amministrazione e quella di Francesco Morese, della stessa civica che esprime il presidente del consiglio Lucio Ventura. Per dire che clima si respira anche nei coriacei sostenitori di Landella.

La maggioranza, da quello che risulta a Stato Quotidiano, non avrebbe nessuna intenzione di firmare con l’opposizione ma, eventualmente, scegliere cosa fare- e non mancano i numeri- da un altro notaio.

Sono due i filoni di pensiero al momento, il primo ritiene che il corso di Landella sia finito, e che non si sta assistendo ad una crisi politica nel classico ripensamento del sindaco da tempo ordinario, il secondo crede che ci siano delle possibilità di ritorno del sindaco riacquisita la maggioranza. Con Bove e con Morese che si recano dal notaio? Non è più il momento per la tattica politica.