Manfredonia, Gatta “Malati Covid potranno ricevere visite in Terapia Intensiva”

Manfredonia, 04/05/2021 – “Avere accanto i propri cari nella fase critica della propria malattia significa ricongiungersi con la propria sfera affettiva e poter contare anche solo sullo sguardo di chi ci ama.

Una questione di straordinaria umanità, emersa con forza nel corso di questa pandemia e siamo contenti di avere dato il nostro contributo, in Commissione Sanità ed oggi in Consiglio regionale, alla legge che consente le visite straordinarie ai pazienti in terapia intensiva.

Il Covid ha costretto tantissimi cittadini a trascorrere in solitudine ed isolamento le ore più drammatiche senza poter essere accolti dal conforto e dal sostegno delle persone care. In tanti ci hanno lasciato senza poter fare nemmeno un ultimo saluto ai propri affetti e questo ha dilaniato, purtroppo, migliaia di famiglie che hanno subito il lutto. Oggi, finalmente, abbiamo portato a casa un risultato importante per tutti i pugliesi, scrivendo tutti insieme, come assise regionale, una pagina di buona politica”.