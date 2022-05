“Alla vecchjéje ‘i calze ròsse”: giornalista Sky cita zia di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/05/2022 – “Una mia zia che abitava a Manfredonia era solita citare questo ameno aforisma pugliese “Alla vecchjéje ‘i calze ròsse”, ovvero la vecchiaia ti induce a comportamenti poco consoni alla tua condizione di attempato.

Sicché pure io non sfuggo a questo corrivo cliché è mi sono deliziato come un adolescente svalvolato a posare come il Doctor Strange sognano Wanda, d’altronde si chiama Scarlet mica per niente nel corso del mio pellegrinaggio attraverso le stanze della “Marvel Multiverse Experience” dedicata all’altero Stregone. Comunque “Doctor Strane nel multiverso della follia” (da oggi al cinema) è assai spassoso con delle croccanti derive horror. Merito di Sam Raimi, di Benedict Timothy Carlton Cumberbatcj (che beve il martini cocktail con il twist di limone come me) e di Elizabeth Olsen di cui sono infatuato da sempre”.

Paolo Nizza svolge la professione di Giornalista Caposervizio presso Sky Italia dove recensisce soprattutto film horror, come si può notare dalle immagini dei suoi profili social.