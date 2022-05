“Bagni Bonobo”, chiuso il controllo giudiziario per Biessemme ma Prefettura conferma interdittiva

StatoQuotidiano.it, 04 maggio 2022. Da un lato il “parere favorevole” alla chiusura del controllo giudiziario, da un altro la conferma della precedente interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia. E’ l’esito di recenti 2 provvedimenti riguardanti la Biessemme srl di Manfredonia, del legale rappresentante Francesco Romito, relativamente alla gestione dello stabilimento balneare “Bagni Bonobo” di Siponto.

Dall’interdittiva antimafia del 7 novembre 2018 al controllo giudiziario, durato 2 anni, fino al parere favorevole per la chiusura e la conferma della precedente interdittiva antimafia

Come risaputo, con provvedimento depositato lo scorso 4 aprile 2020, la Corte d’Appello di Bari aveva accolto il ricorso della Biessemme srl, così sospendendo gli effetti dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia del 7 novembre 2018. Il complesso aziendale era rientrato nella disponibilità della srl, rappresentata in giudizio a Bari dagli avvocati Raul Pellegrini e Francesco Cardarelli.

Non si fa riferimento a un’amministrazione controllata ma a un controllo giudiziario. La Biessemme srl, seppur esercitante, aveva fatto richiesta e beneficiato, infatti, delle disposizioni dell’istituto del c.d. controllo giudiziario delle aziende (d.lgs. n. 159/2011, all’art. 34-bis), tra le innovazioni introdotte dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, di Riforma del Codice Antimafia. Diversamente da quanto disposto in I grado dal Tribunale di Bari, per i magistrati della Corte d’Appello barese (collegio composto da 3 giudici, Presidente della sezione, estensore della motivazione il dr. Filippo Labellarte) erano mancati “gli elementi gravi” alla base della precedente emissione dell’interdittiva antimafia a carico della società, che aveva effettuato il cambio del legale rappresentante dal 2018.

In primo grado era stata avanzata richiesta dell’istituto ex art.34 bis ma il Tribunale di Bari aveva ritenuto la Biessemme “un’impresa mafiosa”, con postulato ora smentito dalla Corte d’Appello.

Ora, dopo 2 anni, lo scorso 20 aprile 2022 si è svolta, presso il Tribunale di misura di prevenzione di Bari, l’udienza di verifica del controllo giudiziario della Biessemme srl. Presente a Bari nel giorno dell’udienza: il Pm antimafia dr. Cardinali, l’avvocato Raul Pellegrini per la citata srl di Manfredonia, il legale rappresentante Francesco Romito e l’amministratore nominato dal Tribunale, l’avv. Covella, il quale aveva l’obbligo di depositare ogni 6 mesi una relazione sull’andamento della società, fino alla situazione conclusiva.

L’amministratore avv. Covella aveva concluso sostenendo che c’erano tutti gli elementi per attestare che “l’impresa opera nella piena legalità“.

Alla luce di questo il pm Cardinali ha espresso parere favorevole alla chiusura del controllo giudiziario, ritenendo bonificata la società.

Contestualmente, lo scorso 27 aprile 2022 la Prefettura di Foggia ha confermato la vecchia interdittiva antimafia emessa il 7 novembre 2018, con notifica del provvedimento avvenuto lo scorso 28 aprile 2022.

Al momento dunque la società Biessemme non potrà esercitare le proprie attività, ma è stato confermato tuttavia a StatoQuotidiano.it il “ricorso contro la proroga degli effetti della precedente interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia”.

IL POST SU FACEBOOK DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA BIESSEMME FRANCESCO ROMITO (30 APRILE 2022).

<< Nel 2018 sulla base di supposizioni sul “𝐩𝐢𝐮’𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧” venimmo travolti da un’inderdittiva antimafia. Provammo a difenderci con tanta sofferenza e pazienza e riuscimmo ad ottenere il controllo giudiziario, grazie al quale riuscimmo ad aprire e svolgere la nostra attività dimostrando in 2 anni costantemente al professionista incaricato dal tribunale penale che la società Biessemme s.r.l. titolare del lido Bagni Bonobo, era estranea a qualsiasi contesto criminale.

Appena qualche settimana fa l’Amministratore Giudiziario, nella sua relazione finale dopo due anni di attività dichiarava che “𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐥𝐚 𝐁𝐢𝐞𝐬𝐬𝐞𝐦𝐦𝐞 𝐬𝐫𝐥, 𝐡𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨, 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐳𝐢𝐞 𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨. 𝐍𝐨𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐞/𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭à 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞”.

Purtroppo solo qualche giorno fa la Prefettura di Foggia ha inteso confermare nonostante ciò la misura interdittiva non solo con dubbi rispetto alla corretta procedura prevista dalla legge a tutela del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio ma colpendo, a pochi giorni dall’avvio della stagione estiva, i titolari del lido unitamente ai dipendenti ed alle loro famiglie.

Ad oggi ti rendi conto che è quasi impossibile difenderti contro un Gigante potentissimo che attraverso quella che dovrebbe essere una misura preventiva finisce per determinare una vera e propria sanzione.

Allo stesso momento ritentiamo che sia assolutamente giusto informare i cittadini con articoli di stampa ma è ugualmente giusto non scrivere: “ 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐢𝐭𝐨 ” quanto piuttosto: “𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐢𝐭𝐨, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐚𝐧𝐨”!

Infine, vogliamo ribadire che abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura e continueremo ad averla anche questa volta certi che il nostro operato è sempre stato improntato al rispetto delle norme motivo per il quale nei prossimi giorni ricorreremo contro questo nuovo atto della Prefettura informando 𝐠𝐢𝐚’ 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 la nostra clientela che ci ha sempre mostrato fiducia in questi anni sui successivi sviluppi>>.

Così il legale rappresentante della Biessemme srl di Manfredonia il 30 aprile 2022 su facebook.

A cura di Giuseppe de Filippo, 04 maggio 2022