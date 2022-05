Blitz ad Avellino:1-2. Il Foggia vince, fa festa e va alla fase nazionale

StatoQuotidiano.it Foggia, 04 Maggio 2022. Davanti a spalti gremiti, in un Partenio sold out per l’occasione, il Foggia in una delle serate più belle, fa felice i suoi 450 supporters sugli spalti e migliaia incollati alla tv, compiendo l’impresa battendo in trasferta, l’Avellino per 1-2. Mister Gautieri si affida nel consueto 3-5-2 a Forte tra i pali, retroguardia composta da Dossena, Bove e Sconamiglio. In cabina di regia De Francesco con Carriero e Mignanelli a supporto in mediana; fasce con Kragl (ex del match) e Ciancio. In attacco Maniero con Murano. Zeman scioglie le riserve con il classico 4-3-3 che vede Dalmasso in porta, blocco difensivo con Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Rizzo. Cerniera di centrocampo con Petermann a dettare i tempi, coadiuvato da Gallo e Garofalo. Tridente con Merola, Curcio e Di Grazia. Panca per bomber Ferrante.

Primo grande brivido del match, al 4’, con Murano solissimo che si lascia ipnotizzare da Dalmasso che sventa in uscita bassa. Un buon Avellino all’inizio con Murano e Maniero che si cercano e si trovano con una buona intesa. Cross di Ciancio, che sorvola l’intera area di rigore senza trovare alcun compagno di squadra, al minuto 8. Garattoni distribuisce palla per Curcio, tocco fuori per Merola, il cui tiro a giro, lambisce la traversa all’11’. Murano ancora protagonista con un grande assolo, al 16’, tiro violento sul primo palo e Dalmasso respinge in corner. Sugli sviluppi dello stesso, cross di De Francesco, Bove è più lesto della retroguardia foggiana e mette dentro la palla del vantaggio biancoverde. Di Grazia è costretto al forfait al 23’, dentro Ferrante. La reazione del Foggia c’è e gli ospiti producono calcio. Al 29’ pericolosa penetrazione di Garattoni, Forte si supera e salva il risultato. Petermann, cinque minuti dopo, ci prova dalla distanza scaricando il suo mancino, palla che sibila di un paio di metri a lato. I lupi controllano le sfuriate dei rossoneri e tremano solo sul finire di tempo, quando Petermann suggerisce per Garofalo, che manca l’aggancio nel cuore dell’area di rigore. All’intervallo è 1-0 per i padroni di casa.

Ferrante in apertura di ripresa, conclude in modo velleitario. I lupi avrebbero la chance di indirizzare l’incontro. Zeman manda dentro Di Paoloantonio per Gallo, Rocca per Garofalo per cambiare qualcosa nelle geometrie. Al 49’ Murano si divora una colossale occasione, superando anche Dalmasso e poi tirando sul palo a porta sguarnita. La legge del calcio non si smentisce mai. Al11’cross di Rizzo da sinistra, sponda di Ferrante per Merola, che realizza sottomisura la rete del pareggio. Zeman cerca forze fresche sugli esterni e inserisce Nicolao per Rizzo. Carriero protesta al 61’ per un presunto fallo di mano in area pugliese. Kanoute va via sull’out di destra, pallone pilotato per la testa di Murano, palla fuori. Plescia dentro la mischia, al posto di Murano esausto. Per il Foggia in Turchetta, out Merola. Disimpegno errato di Scognamiglio e Nicolao, neoentrato al 74’ controlla e piazza sul palo lungo la rete del vantaggio rossonero. Curcio al 78’ disturbato in visuale da Ferrante non riesce a calare il tris da ottima posizione. Gautieri con una triplice sostituzione rischia il tutto per tutto cambiando modulo e passando al 4-3-3. Il Partenio ruggisce per un contatto in area su Di Gaudio-Rocca ma Tremolada sorvola. Saltano tutti gli schemi con l’Avellino che cerca disperatamente di andare avanti alla ricerca del gol qualificazione. Mastalli, al85’, conclude di rabbia dal limite ma sfera che termina fuori. Rizzo, al88’, pennella un bel cross sulla testa di Mignanelli, sfera che termina alle stelle. Il Foggia atleticamente al top regge fino al 95°e al triplice fischio del direttore di gara scoppia la festa per la conquista della fase nazionale dei playoff.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 04 Maggio 2022