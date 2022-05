Ciao Gaetano Pasqua “Tredicello”, per anni hai accompagnato con un sorriso le letture di Manfredonia

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 04 maggio 2022. Manfredonia piange la scomparsa di Gaetano Pasqua, storico edicolante della città. L’uomo, conosciuto da tutti con il soprannome di ‘Tredicello’, è deceduto a San Giovanni Rotondo.

A breve le indicazioni sui funerali in onore dell’uomo.

L’articolo dedicato a Gaetano Pasqua, ‘Tredicello’, un grande uomo fra le pagine della città (di Antonio Armiento, 25 marzo 2010)

Stralci di vita, aneddoti, e la vera origine del soprannome di Gaetano Pasqua, l’edicolante più noto di Manfredonia

Manfredonia – I giornali, lo sappiamo tutti, raccontano la vita di un territorio ma, delle volte, “leggendo” fra le righe delle vicissitudini quotidiane, può capitare che anche chi li venda possa essere un piccolo emblema di una città e narrare la sua storia più recente. Ed è così che una figura minuta, ma caparbia e gentile al contempo, con un volto quasi scolpito nel legno, quello di Gaetano Pasqua di professione edicolante, pare essere uno degli stereotipi della nostra gente del sud.

Sarà per la collocazione del suo chiosco dei giornali, tra il Castello, Corso Manfredi e via del Rivellino, ad angolo tra la storia antica e la vita odierna cittadina, che Gaetano detto “Tredicello”, sembra essere un nocchiero che scruta il passaggio dei tempi e delle mode di Manfredonia. Il suo osservatorio privilegiato gli ha permesso di guardare tanti eventi ed esserne protagonista di alcuni. “Il soprannome – racconta “Tredcìll” – ha origine da mio padre Raffaele e la sua famiglia di tredici figli, il quale da giovane conduceva una delle carrozze che trasportavano dai campi l’uva a San Severo per farne del vino. Quella di papà era sempre l’ultima delle tredici carrette che dovevano arrivare a destinazione”.

Per cui “Tredici” come numero del destino, la cifra portafortuna che, si dice aiuti gli audaci, come Gaetano. “Tredici” come il numero cucito sulla sua piccola maglia di mascotte del Manfredonia calcistico degli anni ’50. Insomma ce n’è già a sufficienza per dare l’incipit ad un romanzo del realismo. Se poi si continua ad ascoltare la vita di Gaetano, i richiami alla filmografia neorealista si moltiplicano quando, ad esempio, ci narra di aver iniziato a vendere giornali come “strillone” insieme a “Scialìpp”, un altro mentore degli edicolanti del dopoguerra sipontino. E ancora le sue lotte politiche nella FGIC giovanile, sulle orme dei grandi partigiani e sindacalisti del Mezzogiorno.

ino alla decisione nel 1969 di aprire un chiosco da giornalaio in Stazione Città, distrutto da un incendio, e poi quello attuale nel ’70, arricchitosi man mano nel tempo fino a diventare l’edicola fornita qual è oggi, dotata anche di un attrezzato distributore automatico di dvd.

Raffaele, degno figlio di Gaetano con cui condivide la gestione del chiosco con la stessa affabilità paterna, confessa un altro desiderio che è quello di poter essere autorizzato a ricevere la clientela anche sul lato del Castello, per evitare le folate di vento che talvolta vengono da nord. E Gaetano poi continua: “Un anno, ricordo, contribuii a sventare una rapina ad una gioielleria qui vicino … un Natale, invece, addobbai un grande albero decorato che stupì tutti i passanti … eh sì, oggi non è più come un tempo, e i giovani s’intrattengono qui davanti sino a notte fonda d’estate e …” ancora i ricordi di “Tredicello” e del vissuto cittadino si inseguono come nuvole.

Questa è, quindi, la storia di “Tredicello”, un piccolo grande uomo fra le pagine della città. Quanti i sacrifici degli uomini semplici e come Gaetano, quanta storia senza retorica, tante parole scritte nei giornali e nelle vite, tanta carta che non è mai straccia e ancora utile da rileggere…ma, lo sappiamo, è anche bello nuovamente poter voltare “pagina”. (Articolo del 25 marzo 2010).