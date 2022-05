Dopo diversi anni e molti esempi a riguardo, la FIFA sta ipotizzando l’abolizione del pareggio, che potrebbe rappresentare una vera e propria “rivoluzione”. La necessità nasce da situazioni del passato che hanno fatto discutere, a causa di pareggi “concordati” o, per così dire, comodi, che hanno garantito a diverse squadre – non soltanto nelle competizioni mondiali ed europee – di poter passare il turno, qualificarsi, o continuare il proprio percorso, pareggiando e ottenendo così un punto per parte.

Il caso più eclatante è quello relativo all’Europeo del 2004, con la sfida tra Danimarca e Svezia, terminata 2-2. Quel risultato garantì ad entrambe le nazionali di passare il proprio girone, a discapito dell’Italia, fuori dunque dal percorso europeo già ai gironi. Il cosiddetto “biscotto” che non è mai andato giù, non soltanto ai tifosi italiani, bensì ai tanti amanti del calcio.

Per questo motivo, in particolare (anche se di esempi recenti potrebbero essercene diversi), si sta pensando a una possibile eliminazione del pareggio. Ma è davvero arrivato il momento di abolire il pareggio nel calcio?

Pareggio nel calcio: abolirlo è giusto o sbagliato?

La possibile abolizione del pareggio nel calcio ha messo in evidenza diverse opinioni, sia favorevoli che contrarie. Prima di tutto, l’eliminazione del pareggio (e di conseguenza del punto che si ottiene) potrebbe giovare allo spettacolo, visto che nei 90 minuti entrambe le squadre si troverebbero “costrette” a giocarsela a viso aperto. Qualora il match finisse in parità, saranno poi i rigori a decretare un vincitore e un vinto, dunque un vero e proprio terno al lotto che potrebbe dare una nuova – e inaspettata – spinta al calcio, ma anche a pronostici e recensioni bookmakers. Si eviterebbero le cosiddette gare senza vincitori, dallo 0-0 a un pirotecnico 3-3, ma si assegnerebbero sempre i tre punti alla squadra che merita di vincere, assegnando appunto la vittoria – in caso di parità al termine della gara – attraverso la lotteria dei rigori.

Tra l’altro, il calcio è l’unico sport in cui esiste ancora il pareggio, dato che tutte le altre manifestazioni e competizioni sportive non lo possiedono. Gli esempi più evidenti sono il basket e la pallavolo, ma anche il tennis e il ping pong. Ma sono tanti gli sport a fare parte di questa lista, come anche il rugby e la pallanuoto; è chiaro che a farne parte sono tutte quelle competizioni che richiedono velocità e corsa, dunque dall’atletica al ciclismo. Ma il pareggio è forse un elemento distintivo del calcio, pensato così dagli albori di questo sport e tramandato nel corso degli anni.

Eppure non mancano i “contro” di questa possibile abolizione. Talvolta anche un risultato di parità regala spettacolo ed è, a volte, ciò che spinge una squadra di provincia a tentare il grande colpo contro avversarie blasonate.

Sono tanti gli esempi di piccole squadre che hanno compiuto “miracoli”, calcisticamente parlando, strappando un pareggio a club che, sulla carta, erano nettamente superiori. Spesso in extremis, altre volte segnando subito su contropiede e cercando difendersi con le unghie e con i denti, strappando un punto dal sapore di vittoria. Abolire il pareggio vorrebbe significare, forse, togliere quelle poche opportunità di compiere un’impresa alle piccole realtà, le quali spesso, con quel punto, danno una svolta alla propria stagione e alla propria classifica.

Abolire o no il pareggio nel calcio?

Visti pro e contro, abolire il pareggio nel calcio potrebbe significare un azzardo. Da un lato si garantirebbe spettacolo e sempre una vincitrice, di conseguenza classifiche più lineari; dall’altro si eliminerebbe però un tratto caratteristico e distintivo del calcio, che ha spesso regalato comunque emozioni e causato esiti differenti, dato che spesso molti club – soffermandosi sui rispettivi campionati – hanno ottenuto successi e vinto trofei grazie ad un solo punto di distacco, quanto basta per avere la meglio su tutte le altre.

Evitare “biscotti” e risultati combinati potrebbe essere un rischio troppo elevato: molte squadre perderebbero punti e la possibilità di giocarsi intere partite. La storia del calcio ha mostrato, infatti, quanto siano poco pronosticabili i rigori, che sì, permetterebbero anche alla sfavorita di vincere, ma toglierebbero uno degli elementi più importanti di questo, ovvero il pareggio.

In un calcio sempre in continuo mutamento, dai gol fuori casa che non valgono più doppio in caso di parità e l’aggiunta del VAR, questa abolizione sarebbe un vero e proprio rischio. ( NOTA STAMPA).