Fabius De Vivo, attore foggiano nel film “La grande guerra del Salento”

FOGGIA, 04/05/2022 – (wondernetmag) Radici francesi e pugliese d’origine, Fabio De Vivo in arte Fabius nasce a San Severo, in provincia di Foggia, il 14 novembre 1998.

Si diploma con il massimo dei voti in Enogastronomia e parte alla volta dell’Irlanda, dove coordina la brigata di una cucina irlandese vicino a Dublino. Torna in Italia e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena. Nel frattempo Fabius De Vivo lavora con brand internazionali come modello, ma il sacro fuoco della sua passione si manifesta nel cinema. “La grande guerra del Salento”, diretto da Marco Pollini e distribuito da Ahora! Film, è la sua prima prova come protagonista.

Fabius De Vivo: Il mio percorso attoriale è cominciato nella mia terra, la Puglia. Ho iniziato ad appassionarmi alla recitazione frequentando il Teatro dei Limoni di Foggia e nel contempo seguivo lezioni di canto e danza. Credo che un attore debba cimentarsi su più fronti per alimentare la propria Arte. (wondernetmag)