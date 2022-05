Foggia, ancora cassonetti in fiamme, i residenti: “Siamo stanchi”

Statoquotidiano.it, 4 maggio 2022 – Ennesimo cassonetto incendiato stasera a Foggia, in Via Amicangelo Ricci, a due passi dalla Fondazione Maria Grazia Barone. Purtroppo sono abbastanza numerosi gli episodi in città di questo tipo, probabilmente si tratta di atti vandalici.

I residenti ormai stanchi di assistere a questi episodi, hanno chiamato prontamente i vigili del fuoco, che hanno subito spento le fiamme alte.

Qualche passante ha allontanato gli altri cassonetti per evitare che prendessero fuoco tutti insieme, evitando così che la situazione potesse peggiorare: un momento pericoloso, sia per i cittadini che per le auto nelle vicinanze. Si spera che atti simili non si verifichino più.