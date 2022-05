MANFREDONIA (FOGGIA), 04/05/2022 – “A fine 2021 l’ISTAT ha pubblicato lo stato delle famiglie in Italia e ha fatto le previsioni per il 2040, i risultati emersi sono in linea con quelli della popolazione se non peggiori ed evidenziano uno stato di estrema debolezza e fragilità.

Ho estrapolato i dati della provincia di Foggia e il risultato è che il nostro territorio si appresta o è già diventato una società senza più famiglie, sembra assurdo e inverosimile ma è proprio così . A vincere è la famiglia unipersonale (non famiglia) che raggiungerà il 40% del totale. Quattro famiglie su dieci nel 2040 saranno formate da una sola persona, il 22% saranno copie senza figli, le coppie con figli saranno solo il 24%, l’11% un solo genitore con figli e la restante parte pari al 4% tutto ciò che non rientra nelle categorie riportate.

SITUAZIONE FAMIGLIE PROVINCIA DI FOGGIA 2040 Unipersonali Con figli Senza figli Un solo gen. Altro 40,00% 24,00% 22,00% 11,00% 3,00%

In altre parole nel 2040 ci saranno 162 famiglie unipersonali a fronte di 100 famiglie con figli. Una società e un territorio nel quale prevarranno individualismo e solitudine: il progetto del figlio non costituirà più la ragion d’essere di una giovane coppia. Ci stiamo pericolosamente avviando verso un tramonto demografico causato da quello socio/economico e culturale. La società si sta incardinando sull’individualismo più che sulla famiglia, questo è ormai chiaro e sembra irreversibile.

La realizzazione dell’individuo non passa più dai figli, sembra che siamo entrati in una era nella quale nulla abbia più significato e valore. La tristezza è sui volti di ciascuno. Come siamo potuti arrivare a tutto questo? Cosa ci ha portato ad un senso di insicurezza, precarietà e paura che non riusciamo più ad avere fiducia e coraggio? La globalizzazione, la competitività esasperata e scorretta, le tante disuguaglianze di genere, di reddito, di ricchezza e di opportunità, la supremazia dell’economia super liberalizzata a discapito di quella politica ci hanno portato verso una società liquida cancellando i valori solidi e l’umanità. E’, venuta meno la Politica e lo Stato, i corpi intermedi hanno perso completamente la loro missione e sono diventati centri di potere autoreferenziali.

Il potere assoluto dell’economia finanziaria, speculativa, truffaldina, di carta e lo strapotere delle multinazionali del social e degli algoritmi hanno tolto valore al lavoro e dignità alle persone. Siamo stati travolti da un sistema economico senza regole e controllo verso il quale la Politica si è sottomessa perdendo completamente di vista il bene comune. Da decenni l’ascensore sociale è fuori servizio. Chi parte svantaggiato, svantaggiato arriva e, a partire svantaggiati sono tanti, troppi.

Lo spopolamento di un territorio e comunità senza famiglie sono il risultato di una mancanza di visione della società da parte della politica e delle classi dirigenti, di politiche pubbliche inadeguate che hanno alimentato clientele, imprenditori senza capitali e amorali, corruzione, assenza di merito, uno vale uno, criminalità diffusa, indebolimento del capitale sociale e umano. E di ciò che è ancora rimasto, il 60% della popolazione tra i 15 e i 65 anni potenzialmente abili al lavoro un lavoro non c’è l’ha, il tasso di occupazione della provincia di Foggia è sceso al di sotto del 40% rispetto ad una media nazionale superiore al 60% e una media europea del 72%, quello delle donne e dei giovani è al di sotto del 30% (più di due persone su tre non hanno un lavoro) e quelli che un lavoro c’è l’hanno vivono con un reddito medio annuo lordo intorno ai 15 mila euro. E’, del tutto evidente che un contesto del genere crea l’inv(f)erno demografico e un territorio senza più famiglia (quella vera con figli). Dobbiamo passare ad un sistema economico e a politiche economiche che mettano al centro il valore del lavoro , anche con l’introduzione del salario minimo garantito per legge, bisogna perseguire con forza e coraggio l’obiettivo della piena occupazione colpendo evasione fiscale, rendite improduttive, capitali e speculazioni e sfruttamento del lavoro. Per invertire l’attuale catastrofica traiettoria abbiamo ancora una decina di anni , il tempo stringe e di segnali che vanno in questa direzione se ne vedono pochi. Senza qualità nella politica non c’è sviluppo economico e sociale e, se non poniamo rimedio a questa mancanza di qualità nella politica e nelle attuali classi dirigenti la desertificazione del nostro territorio è una certezza matematica. La Sfida è politica, ideale e programmatica.

Non sono un profeta di sventure, sono un economista e si sa l’economia è per definizione una “scienza triste”, a quanti mi rimproverano che mi sto facendo prendere dalla tristezza e dal pessimismo rispondo con le parole del più grande economista di sempre J.M. Keynes: “Dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova era. E nel frattempo, se vogliamo fare qualcosa di buono, dobbiamo apparire eterodossi, problematici, pericolosi e disubbidienti a coloro che ci hanno proceduto”. Sulla scia di questo pensiero esprimo tutta la mia stima e solidarietà al Vice Direttore dell’Attacco Lucia Piemontese che in questi anni ha dimostrato coraggio da vendere con il suo lavoro. Gli insulti e le minacce di questi giorni alla sua persona è spazzatura, debolezza e arroganza con l’aggiunta di vigliaccheria”.

Nicola di Bari