Foggia, “Una strada per la casa di Ernesto”, firmano in 45mila

FOGGIA. In sole 4 settimane, oltre 45mila persone, dalla Puglia e non solo, hanno deciso di firmare la petizione online lanciata su Change.org da Francesca Conte per chiedere al Comune di Foggia e alla Regione Puglia di procedere con la manutenzione della strada di casa di Ernesto, bambino di 4 anni affetto da tubulinopatia, malattia rara per la quale la tempestività dei soccorsi è fondamentale.

Ernesto “vive con la sua famiglia ad Arpinova, un borgo rurale appartenente al territorio di Foggia” e a causa della sua patologia è “ipovedente, ipotonico, non cammina, non si tiene seduto, non mastica (si nutre esclusivamente di omogeneizzati) e soprattutto è affetto da continue crisi epilettiche farmacoresistenti.” Purtroppo, però, la strada che separa la casa di Ernesto dal centro cittadino è “del tutto dissestata”, tanto che “l’ultima volta i mezzi di soccorso sono arrivati dopo un’ora e mezza dalla chiamata, a detta loro, per le condizioni stradali relativi al dissestamento”.

L’autrice della petizione sottolinea anche che “presso l’abitazione non passa più l’unico mezzo pubblico che passava fino a 6- 7 anni fa, la circolare numero 34”. Con la conseguenza di pregiudicare “la possibilità della mamma di Ernesto di poter raggiungere il centro cittadino per qualsiasi importante necessità in assenza del marito o di altri familiari non possedendo un’auto. Inoltre, le condizioni della strada rendono difficoltoso ogni spostamento con Ernesto”.

Come se non bastasse, poi, “molti terapisti si rifiutano di raggiungere la casa di Ernesto per effettuare terapie proprio a causa delle condizioni della strada che provoca danni alle auto. Negli anni sono state fatte tante promesse alla famiglia, ma al momento ancora nulla di concreto”, spiega il testo della petizione.

“Con questa raccolta firme”, conclude Francesca Conte, “si vuole attirare l’attenzione dell’amministrazione comunale di Foggia e della Regione Puglia affinché si possa concretamente prendere in considerazione la storia del piccolo Ernesto, aiutando una famiglia che sentiamo anche un po’ la nostra.”

Sulla petizione è presente anche un video caricato dall’autrice della campagna, nel quale vengono mostrate le condizioni della strada che porta a casa di Ernesto (qui il link).

In migliaia hanno già risposto all’appello, e la petizione continua a crescere.

LINK ALLA PETIZIONE: www.change.org/p/una-strada-per-ernesto