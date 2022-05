StatoQuotidiano.it, 04 maggio 2022. “Pullman strapieno e viaggio in piedi. L’odissea quotidiana di studenti e lavoratori per raggiungere Manfredonia o Foggia per la scuola e per il posto di lavoro è davvero insopportabile”.

E’ quanto scrive un cittadino sui social, allegando una serie di immagini alle proprie riflessioni.

“Si è costretti a viaggiare in piedi per oltre 30 minuti e non è una novità. Con l’emergenza Covid ancora in corso il problema non va assolutamente sottovalutato. Ora mi chiedo: come è possibile che nessun Organo preposto ai controlli sanzioni questo comportamento?”.

“Dobbiamo aspettare che si senta male qualcuno o che succeda qualcosa di irreparabile? A questo si aggiunge un ulteriore problema, ormai datato, che non hai mai trovato soluzione”.

“Con ordinanza n. 52 del 26 giugno 2017 si procedeva alla riorganizzazione del Capolinea degli autobus. Tranne che per le fasce orarie 4.50-08.00, 14.00-16.00, 21.00-23.00, per le quali arrivi e partenze fanno capolinea in Corso Vittorio Emanuele (Piazza Dica D’Aosta), per le restanti corse (numerose) il capolinea è in Viale Kennedy. Gli Organi preposti si sono mai preoccupati di alleviare il disagio dei pendolari e degli studenti fuori sede, quando devono raggiungerlo per prendere il pullman o quando vi fanno ritorno per rientrare a casa?”.

“Da quello che dicono i pendolari, il problema è sempre lì. IL DISAGIO È DAVVERO INSOPPORTABILE!!!”, conclude il cittadino.