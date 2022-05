Lega: solidarietà alla giornalista Lucia Piemontese e a L’Attacco

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/05/2022 – “Totale solidarietà alla giornalista de L’Attacco, Lucia Piemontese, vittima di intimidazioni ed insulti minacciosi e sessisti.

La libertà di informazione è sacra e va tutelata in quanto bene primario. La Lega, pertanto, a tutti i livelli, attraverso questa nota stampa, vuole esprimere forte e chiaro il proprio sostegno morale al quotidiano e alla sua vicedirettrice, nella convinzione che minacce di questo genere non scalfiranno il prezioso lavoro portato avanti dal giornale e dai suoi professionisti, al contrario saranno sprone per rafforzare il proprio impegno a salvaguardia di un valore costituzionale e di un territorio intero, che ha nella stampa uno dei suoi baluardi fondamentali e necessari”. Così in una nota le segreterie della Lega Foggia e di Capitanata, ivi compresi i livelli regionali, parlamentari ed europarlamentari.