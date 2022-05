Manfredonia, Borgo Mezzanone: stop al maxi appalto di Lerario

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Già a poco meno di un mese dall’arresto per tangenti di Mario Lerario, la Regione si è resa conto di quello che non andava negli appalti affidati dall’ex capo della Protezione civile.

Fonte: quintopotere

E anche le relazioni del nuovo responsabile del procedimento Roberto Polieri, subentrato al collega ingegnere indagato insieme a Lerario, sono entrate a far parte dell’inchiesta della Procura di Bari: l’appalto da 2,5 milioni di euro per i container «covid» del Cara di Borgo Mezzanone (in territorio di Manfredonia), affidato a settembre 2021 da Lerario alla Edil Sell.a dell’imprenditore L.L., è stato infatti rescisso in autotutela all’inizio di febbraio per gravissime irregolarità.

L’appalto per i container di Borgo Mezzanone è il più importante tra quelli finiti nel mirino della prima tranche di indagini sul sistema dell’emergenza in Puglia. Il sopralluogo svolto a inizio gennaio a Borgo Mezzanone dal nuovo Rup ha però mostrato non solo che i lavori erano in grave ritardo. Ma anche che «i moduli abitativi risultano posizionati direttamente sull’asfalto entro le pozzanghere d’acqua», e soprattutto che «non risulta acquisito alcun titolo edilizio urbanistico per i lavori di realizzazione del piazzale comprensivi delle reti di fogna nera e bianca, di adduzione idrica e di fornitura di energia elettrica, anche se i moduli abitativi sono amovibili». (gazzettamezzogiorno)