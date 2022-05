Mattinata, istallazione e la messa in sicurezza dell’altalena

MATTINATA (FOGGIA), 04/05/2022 – “Questo regalo fatto dall’Osservatorio darà la possibilità anche ai bambini più piccoli di toccare il cielo con le dita e di sentirsi accarezzare il volto e i capelli dal dolce venticello che arriva dal mare.

Un altro obiettivo dell’Osservatorio che, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sarà utile per favorire l’integrazione e l’interazione tra tutti i bambini. L’Osservatorio ringrazia per la collaborazione: Anima Living Network , Back to the Future e la Cooperativa Sociale “Matinum” per l’istallazione e la messa in sicurezza dell’altalena. Può sembrare poca cosa, ma è il segno tangibile che Mattinata diventa ogni giorno di più èXtraordinariamente bella”.

Antonio Pietro Totaro Presidente OCPDDS